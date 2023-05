Incendie de forêt cette nuit dans le sud Charente : "Ca recommence", le maire de Bardenac

Un incendie de forêt a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à Bardenac, près de Chalais, dans le Sud de la Charente. Le sinistre a commencé vers 3 heures du matin, et a détruit un hectare et demi de pins, dans le secteur de Bel-Air. Le sinistre a été maitrisé deux heures plus tard grâce au déploiement d'un gros dispositif d'intervention. Au total, 65 sapeurs-pompiers et huit camions feux de forêt ont été mobilisés.

Déjà un incendie du même genre, dans un hameau un peu plus éloigné, avait ravagé la forêt, au début du mois de juillet l'année dernière. "Ca recommence", nous disait ce vendredi matin le maire de Bardenac, Dany Poirier, pour qui l'origine volontaire du sinistre ne fait aucun doute.