Incendie de Gabian : colère et douleur cinq ans après la mort du pompier Jérémy Beier

Les pompiers de l'Hérault n'oublient pas. Cinq ans après le décès du jeune pompier Jérémy Beier dans le gigantesque incendie de Gabian au sud de Bédarieux, un hommage lui a été rendu ce mardi sur les lieux du drame. Plusieurs gerbes ont été déposées au pied de la stèle en la mémoire de Jérémy Beier au milieu d'une végétation encore marquée par les flammes de ce 10 août 2016. Au cours de la cérémonie, Lucas Canuel, pompier gravement blessé ce jour-là, a exprimé sa colère en quittant les lieux.

"On dit que la famille des sapeurs-pompiers est une grande famille. Moi je vois une grande famille qui s'est couchée devant des délinquants", accuse Lucas Canuel qui a perdu l'usage de ses dix doigts dans l'incendie. Il y a cinq ans, il était dans le camion d'intervention avec Jérémy Beier et deux autres pompiers. Tous s'étaient retrouvés dans un piège de flammes. Ils avaient décidés de quitter leur véhicule, pour sauver leur peau. Trois d'entre eux dont Lucas ont été grièvement brûlés, le quatrième, Jérémy Beier, 24 ans, a succombé à ses blessures un mois et demi plus tard.

La lenteur de l'enquête

Depuis mars 2019, sept cadres dont l'ancien n°1 du Service d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS 34), le colonel Risdorfer, sont mis en examen pour homicide et blessures involontaires. L'enquête comporte un double volet : d'une part sur les décisions prises par le commandement le jour de l'incendie et d'autre part sur la conformité du matériel en matière de sécurité, et notamment le CCF3, le camion-citerne feux de forêt datant de 1999, avec lequel les quatre pompiers sont partis en mission.

"Jérémy a été tué par l'inaction de certains qui ont la particularité d'être nos chefs" - Lucas Canuel

C'est l'une des raisons de la colère de Lucas Canuel ce mardi. Un des cadres mis en examen était présent à Gabian lors de la cérémonie. "Entendre dans la bouche d'un mise en examen que Jérémy est mort au feu c'est inadmissible", explique-t-il. Sur l'enquête, Lucas Canuel déplore de nombreux points : "une expertise a été faite et il devait en avoir une autre mais nous l'attendons toujours". Le camion d'intervention ce 10 août 2016 a été jugé "vétuste et non adapté", d'après l'avocat des victimes et de leurs familles.

"Le nom de Jérémy et nos trois noms ont été salis par le SDIS 34 lors notre dernière audition devant la juge d'instruction en décembre 2020. Nous ne sommes pas sortis du camion dans un instant de panique. C'est faux." - Lucas Canuel

La demande de vérité

La lenteur de l'enquête pèse sur les familles des victimes. "Ce serait tellement plus facile si tout le monde pouvait s'excuser", insiste Lucas Canuel. C'est aussi le message posté sur les réseaux sociaux par Brigitte Beier, la maman de Jérémy : "Je ne voulais pas de cérémonie, de stèle [...] pour me rappeler des erreurs commises ce jour là". Tous espèrent des conclusions rapides, un éventuel procès pour rétablir la vérité sur le ou les responsabilités de ce 10 août 2016.

"Quand vous mettez des pompiers dans un camion sans joint de portière, sans air respirable avec une cabine corrodée où le système d'autoprotection tombe en panne. Ce dernier problème était connu et personne n'a rien fait" - Lucas Canuel