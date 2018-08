De nombreux pompiers volontaires et professionnels, des jeunes sapeurs-pompiers, des amis et la famille des victimes étaient présents durant la cérémonie d'hommage.

Gabian, France

Un hommage a été rendu vendredi 10 août sur les hauteurs de Gabian (Hérault) à Jérémy Beier, ce pompier de 24 ans décédé en intervention lors d'un incendie il y a deux ans jour pour jour. Il s'est retrouvé piégé au milieu des flammes, trois autre pompiers héraultais ont été gravement brûlés.

Environ 200 personnes ont assisté à cette cérémonie. De nombreux pompiers volontaires et professionnels, des élus dont le président du Conseil Départemental, le sous-préfet de Béziers, des amis et la famille des victimes.

"On n'arrive pas à oublier"

L'émotion était palpable. Pour l'adjudant-chef au centre de secours d'Agde, Franck Assilit, c'est un moment particulièrement douloureux car il connaissait Jérémy. Il était avec lui sur le terrain le jour de l'incendie de Gabian. "Le temps fait son travail. On n'arrive pas à oublier, mais on arrive à vivre avec. C'est un moment important d'honorer nos morts et particulièrement Jérémy, qui était ici ce jour-là."

Franck Assilit, adjudant-chef au centre de secours d'Agde, présent lors de l'incendie de Gabian en 2016. Copier

"On a des images qui reviennent, le visage de Jérémy qui revient, et qui reviendra toujours." Franck Assilit, adjudant-chef au centre de secours d'Agde

Dix gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la stèle de Jérémy Beier. © Radio France - Stéfane Pocher

Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied de la stèle de Jérémy Beier. De jeunes sapeurs-pompiers de Sauvian en ont déposé. Ils ont moins de 15 ans. Il était important pour eux de rendre hommage à tous ceux morts au service ou au feu : "C'est une forme de reconnaissance" dit l'une d'entre elle. Un de ses camarades ajoute que "cela peut arriver à n'importe quel pompier et que c'est important de ne pas oublier ce qui peut arriver dans ce métier."

De jeunes sapeurs-pompiers témoignent l'importance de rendre hommage aux pompiers morts en service ou au feu. Copier

Une minute de silence a été observée lors de la cérémonie, ainsi que dans toutes les casernes de l'Hérault. Depuis 1925, 17 pompiers ont trouvé la mort dans le département au cours d'une intervention.