Incendie de Générargues : le feu toujours pas maîtrisé à 23h30

Depuis 17h environ ce dimanche, les sapeurs-pompiers du Gard luttent contre un feu de broussailles et forêts de type résineux, en bordure de la voie de chemin de fer, au lieu-dit Prafrance, sur la commune de Générargues. "L’incendie a pris rapidement de l’ampleur, dû au vent à une pente ascendante forte et a sauté la Départementale 50", explique le SDIS 30. Une vingtaine d’hectares sont déjà partis en fumée (Photos)

L'incendie, à 23h30, n’est toujours pas maîtrisé car "de nombreux points chauds subsistent" selon les sapeurs-pompiers.

Un poste de commandement est activé à la Mairie de Générargues.

Plus de 50 véhicules de lutte contre les feux de forêts des pompiers du Gard et plus de 170 soldats du feu sont engagés et poursuivent le travail d’extinction. Le Détachement de l’Unité Militaire de Brignolles (UIISC7) basé dans le Gard est toujours engagé. Des renforts des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse sont également engagés sur ce chantier (50 hommes).

Au total, les Canadairs ont procédé depuis le début de l'intervention à 44 largages, le Dash à 7 largages et l’hélicoptère bombardier d’eau a réalisé 57 largages.

4 pompiers ont été blessés durant la phase de lutte et 3 d’entre eux sont évacués au CH Ales. Ils sont tous sortis du service des urgences et ont pu regagner leur domicile. Cet engagement massif de moyens a permis de protéger toutes les habitations menacées. Il n’y a donc ni dégât aux biens, ni victime civile.

Et maintenant ?

Un long travail d’établissement de tuyau pour circonscrire les kilomètres de lisières doit désormais s’opérer par un difficile travail au sol et de nuit. Un poste de commandement est activé à la Mairie de Générargues. Il va rester actif toute la nuit.

Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours. En cette période à risques, les sapeurs-pompiers du Gard rappellent à la plus grande vigilance et l’interdiction formelle d’emploi du feu ainsi qu’au strict respect des mesures préventives liées au risque feux de forêts.