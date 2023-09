Incendie de Grignols en Dordogne : le reflex de Nicolas pour sauver un lotissement

Ce mardi soir, le maire de Grignols (Dordogne) félicitait et remerciait l'un des employés de la commune. Alors qu'un incendie se déclarait sur les hauteurs du village, Nicolas n'a pas hésité à faire face aux flammes pour protéger un lotissement. Grâce à lui et plusieurs autres habitants, les maisons ont été épargnées. En revanche, pour venir à bout des flammes dans la forêt voisine, l'intervention de 75 pompiers et 35 véhicules a été nécessaire . Un avion Dash et un hélicoptère ont aussi réalisé plusieurs largages.

ⓘ Publicité

"C'était très impressionnant, très chaud"

Vers 16 heures ce dimanche, Nicolas n'est pas au travail. Il est chez lui quand un voisin le prévient : "ça brûle" juste à côté d'un lotissement. Ni une, ni deux, l'employé de la commune fonce vers le panache de fumée qui se dégage dans le ciel et se trouve face à des flammes, à quelques mètres seulement des maisons au lieu-dit Puycherifels : "c'était très impressionnant, très chaud" raconte le Périgourdin "en voyant les flammes qui arrivaient près d'un Manitou à côté d'une maison en chantier, j'ai voulu le démarrer pour le déplacer ! C'est là que j'ai vu un tuyau d'eau". Tout de suite, Nicolas s'empare de ce qui va lui servir de lance à incendie et arrose les abords des maisons.

"On se sent démuni avec un petit tuyau"

Il n'hésite à solliciter les autres habitants et le maire pour dérouler le tuyau, arroser et s'attaquer aux flammes. "On voit bien que là où il y a des pins et des broussailles, ça brûle très vite. Les pins brulaient comme des allumettes", raconte Patrick Gueysset, le maire. Finalement, le bilan matériel est restreint, "la haie et la pelouse d'une maison ont été touchées" explique l'agent. "On se sent démuni avec un petit tuyau d'eau, les minutes sont longues" raconte le Périgourdin qui reconnaît toutefois que les pompiers sont arrivés rapidement.