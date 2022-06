Incendie de Guzargues : le propriétaire des vignes ravagées et l'automobiliste à l'origine du feu témoignent

Parmi les nombreux incendies qui ont pris dans le département de l'Hérault vendredi, un feu a ravagé 15 hectares de pinèdes mais aussi trois hectares de vigne en appellation Pic Saint Loup à Guzargues. Après la sécheresse de 2016, la grêle de 2018, la canicule de 2019 et le gel de 2021, c'est un nouveau coup dur pour le propriétaire du domaine de La Triballe.

"La voiture aurait brûlé 50 mètres plus loin, on sauvait la vigne"

À l'origine de cet incendie, "une voiture qui a puis qui a brûlé" selon Olivier Durand, propriétaire du domaine. "Le seul endroit où il ne fallait pas qu'elle s'arrête, ça a été celui là. Elle aurait brûlé 50 mètres plus loin, la vigne que j'ai plantée en travers aurait fait son office. Le bosquet s'est embrasé. Et après la règle des trois 30, plus de 30 degrés, moins de 30 degrés d'hydrométrie et plus de 30 km/h de vent."

On est philosophe, on vit de notre passion

"Pallier à tous ces dégâts, c'est compliqué, avoue Olivier Durand. "Le moral en prend un coup. Après, on est volontaires, on a tout construit de nos mains, donc on va rebâtir. Ma fille revient donc on a des projets. L'incendie nous a bousculés mais on va avoir comme projet d'agrandir quelques vignes ou d'en refaire d'autres ou de remettre des moutons en grande quantité pour empêcher ça. On est philosophe. Heureusement, on a un métier, on vit de passion. Donc la passion est toujours là. Mais c'est vrai que c'est fatigant, surtout quand on a travaillé 40 ans pour créer quelque chose."

Le feu a ravagé 3 ha de vignes - OD

A l'origine de cet incendie, une voiture qui a pris feu sur le bord de la route. Marie Dufour était au volant lorsqu'elle a constaté qu'un voyant rouge s'allumait sur le tableau de bord. Puis tout s'est emballé. "La voiture a calé brusquement, une fumée s'échappait du moteur. J'ai appelé les pompiers et là j'ai vu que le feu se propageait à la végétation et aux vignes. Puis le gasoil se répandait sur la chaussée ce qui a permis au feu de traverser la route."

"On se dit qu'est ce qui se passe, qu'est ce que j'ai fait ?"

"C'était hyper rapide. Impressionnant, vraiment. On voit le feu qui s'étend aussi dans la garrigue. On se dit mais qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce que j'ai fait ? On sait que, à côté de ça, il y a des vignes. Les personnes qui travaillent avec leurs vignes, c'est leur vie. Même si je n'y suis pour rien, même si c'est la voiture qui a eu un dysfonctionnement je suis allée leur présenter mes excuses. Et je m'en veux toujours, c'est une partie de leur vie qui littéralement part en fumée."