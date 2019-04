Incendie criminel de l'école de Nérondes : deux jeunes poursuivis en justice

Nérondes, France

L'un des deux jeunes interpellés mercredi après l'incendie de l'école de Nérondes le 22 mars, sera traduit en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal de Bourges. Le second , mineur, sera convoqué devant un juge pour enfant et doit se soumettre en attendant, à un contrôle judiciaire. La troisième personne qui avait été arrêtée, à été relâchée mercredi soir et mise hors de cause. Les deux auteurs présumés semblent avoir agi par désoeuvrement.

Une voiture avait également été incendiée cette nuit là aux abords de l'école. © Radio France - Michel Benoit

Le plus âgé n'a que 18 ans ; il est originaire de Vierzon et n'a jamais été condamné. Difficile d'établir le rôle de chacun puisqu'ils se rejettent mutuellement la responsabilité. Ce qui est sûr, c'est qu'avec son camarade de 17 ans, originaire de Sancoins, ils avaient beaucoup bu cette nuit là, peut-être fumé. Des jeunes, expliquent le parquet, en manque de cadre et de repères. Les pompiers étaient intervenus vers 2H du matin pour un feu de poubelle dans la cour de l'école. Trois heures plus tard, ils étaient à nouveau appelés pour un incendie dans l'école et sur une voiture garée dans une rue adjacente. Deux classes et le bureau de la directrice ont été gravement endommagés. Des travaux et du mobilier à changer : une facture salée de 250.000 euros. Les vandales avaient disséminé du matériel scolaire aux alentours de l'école : des raquettes, des crayons et même un ballon. La police scientifique avait pu relever certaines traces. L'enquête de voisinage et des caméras de surveillance ont également donné quelques éléments aux gendarmes.