Trois hommes soupçonnés d'avoir participé à l'incendie de l'école de cirque de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce jeudi. Lundi, les trois jeunes hommes de 19, 22 et 24 ans avaient été placés en garde à vue.

Incendie de l'école du cirque de Chanteloup-les-Vignes : trois suspects mis en examen et écroués

Les trois jeunes hommes placés en garde à vue le lundi 15 juin dans l'affaire de l'incendie de l'école de cirque de Chanteloup-les-Vignes ont été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi. Ils sont notamment poursuivis pour "dégradations ou destructions en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes", "violences en bande organisée avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique", "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou dégradations de biens" et "embuscade en réunion". L'incendie avait eu lieu en novembre 2019 dans un contexte de violences urbaines et il avait provoqué de vives réactions.

L'un des hommes poursuivis, âgé de 22 ans, a été interpellé dans la ville, alors que les deux autres, âgés de 19 et 24 ans, ont été extraits de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy où ils sont incarcérés depuis plusieurs mois dans le cadre d'autres affaires. Peu après les faits, deux autres jeunes, dont un mineur, avaient déjà été mis en examen. Ils sont aujourd'hui sous contrôle judiciaire. L'enquête est confiée à la Sûreté départementale des Yvelines.