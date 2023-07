Incendie de l'église de Descartes : "C'est désolant. On va tout faire pour que ça redémarre rapidement"

Dans les rues de Descartes, l'odeur de brûlé est encore bien présente, ce lundi matin, au lendemain de l'incendie de l'église Saint-Georges. Un monument toujours très surveillé. Des pompiers ont été mobilisés toute la nuit ainsi qu'une partie de la journée de lundi pour s'assurer que le feu ne puisse pas repartir. Des instruments pour vérifier la stabilité de l'église sont aussi sortis. La crainte du maire Bruno Méreau est justement que le pignon s'effondre. Absent ce week-end, il a fait le trajet toute la nuit pour se rendre dans sa commune, sur les lieux de l'incendie.

Devant l'église communale, l'édile est rapidement pris par l'émotion. "Cela surprend et ça fait quelque-chose parce que ça fait parti de notre patrimoine. C'est un espace important pour beaucoup de Descartoises et Descartois. Il y a beaucoup de souvenirs dans une église. Des souvenirs de mariage, de baptêmes. C'est très émouvant. On va tout faire pour que ça redémarre rapidement. C'est désolant."

Expert, architecte attendus sur place

Il faut désormais préparer la suite. Le maire a enchaîné les réunions toute la journée notamment avec le sous-préfet pour décider de la suite. Ainsi, ce mardi, un expert en assurance est dépêché sur place pour évaluer l'étendue des dégâts. Mais le plus pressent est de savoir si le pignon de l'église peut résister. C'est un architecte qui décidera de sa consolidation ou bien s'il faut tout bonnement l'abattre.

Suivant le coût des travaux et le plan financier mis sur pied par la mairie, il faudra ensuite protéger l'édifice et son toit entièrement détruit par les flammes. L'option envisagé est l'installation d'une sorte de gros parapluie pour le protéger de l'eau et des intempéries.

En attendant de savoir quel sort attend le monument, l'accès tout autour est interdit. Même chose pour les sept habitations à proximité. Certaines qui possèdent un double accès sont en partie habitables. Les pièces, les plus proches de l'église sont en revanche interdites.

La mairie a mis à disposition des gîtes pour les 17 habitants concernés. Ils ont tous préféré pour l'instant un relogement chez des amis ou de la famille. Une solution temporaire que la mairie compte résoudre si les travaux devaient se prolonger.

Du côté des paroissiens, les messes se tiendront à l'église Saint-Pierre-de-Balesmes, au nord-ouest de la ville.