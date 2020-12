Incendie de l'émetteur de l'Etoile : retour à la normale dans la journée pour la radio, demain pour les télés

Après l'incendie sur l'émetteur télé et radio situé sur le massif de l'Étoile, dans les Bouches-du-Rhône, et une coupure des 19 stations radios et 25 chaines de télévision, le retour à la normale se fait progressivement. Ce sera dans la journée pour les radios et demain pour les télévisions.

Plus que quelques heures à patienter avant de retrouver le son dans votre poste radio dans les secteur d'Aix-en-Provence et Marseille. Après l'incendie criminel qui a touché le poste d'émetteur situé sur le massif de l'Etoile, les techniciens travaillent depuis ce mardi matin pour rétablir la situation au plus vite. Selon TDF, la diffusion de 25 chaînes de la TNT (sur 30) et 19 stations de radios FM était interrompue sur un grand quart Sud-Est du territoire. Ce mercredi soir au plus tard la diffusion de toutes les radios devraient être rétablies explique Patrice Bargas, directeur régional Sud-est de TDF.

Certaines radios ont déjà pu repartir nous espérons un rétablissement sur la totalité des stations dans le courant de ce mercredi pour ce qui est des télévisions ce sera entre aujourd'hui et demain - Patrice Bargas

L'origine criminelle de l'incendie ne fait plus aucun doute : "on a mis volontairement le feu à cet émetteur" dit Patrice Bargas. Des traces d'effraction sont visibles, le lieu est clôturé, grillagé et le grillage a été découpé. Une plainte a donc été déposée et l'enquête se poursuit. Mais qui cherche donc à saboter une antenne relais, un émetteur ? Patrice Bargas assure que ce genre d'acte n'est pas isolé et qu'il s'inscrit dans une mouvance actuelle.