Incendie de l'émetteur des Cars en Haute-Vienne : trois personnes dont une enseignante mises en examen

Après plus de 48 heures de garde à vue trois des six personnes interpellées dans le cadre de l'affaire de l'incendie des Cars en janvier dernier ont été mises en examen ce vendredi. Elles ont été remises en liberté sous contrôle judiciaire. Parmi elles la directrice de l'école de Gentioux en Creuse.

Les trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'incendie de l'émetteur des Cars en janvier dernier et de véhicules Enedis l'année précédente ont été mises en examen ce vendredi à Limoges. Elles avaient été interpellées le mardi 15 juin avec trois autres personnes en Haute-Vienne et en Creuse. Au terme de 3 jours de garde à vue, seules trois personnes ont été présentées à deux juges d'instruction avant d'être libérées sous contrôle judiciaire. Parmi ces 3 personnes deux habitants de la Haute vienne et la directrice d'école de Gentioux Pigerolles en Creuse.

Une directrice d'école mise en examen pour association de malfaiteurs

La directrice d'école a notamment été mise en examen pour association de malfaiteurs et les deux autres personnes, des habitants de la Haute-Vienne devront répondre de destructions et dégradation par moyen dangereux en bande organisée. Selon le parquet l'ADN d'une des trois personnes a été retrouvé sur les sites des incendies criminelles et l'un(e) des mis en cause a reconnu les faits. "Les investigations menées ont permis de réunir des charges à l'encontre de plusieurs individus appartenant à l'ultra gauche" précise encore le parquet de Limoges.

Le comité de soutien ne veut rien lâcher

Depuis le placement en garde à vue mardi des 6 personnes interpellées, un comité de soutien dénonçant ces interpellations s'est rassemblé chaque jour d'abord devant le commissariat de Limoges puis devant la cité judiciaire ce vendredi. Et ce samedi matin ils ont décidé de se rassembler à 11 heures place d'aine à Limoges pour dénoncer des interpellations qu'ils jugent "arbitraires et sans fondement"

Deux des personnes mises en examen risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, et la troisième mise en examen pour association de malfaiteurs risque 10 ans d'emprisonnement.