Incendie de l'usine CFM Burg à Brive : les riverains s'inquiètent de la dangerosité des fumées

Les riverains du site de l'entreprise CFM Burg à Brive s'inquiètent. Depuis le début mercredi de l'incendie qui ravage l'usine de recyclage des fumées importantes se dégagent. Elles étaient noires mercredi et jeudi. Depuis ce vendredi, alors que l'incendie n'est toujours pas éteint totalement, une fumée blanche se dégage et des habitants affirment que des particules se déposent dans tout le secteur. Et commencent à indisposer les riverains.

Ça descend au niveau des bronches" Richard, riverains de l'usine

Richard habite dans un hameau tout proche. Déjà jeudi soir il avait été indisposé. "J'étais à l'extérieur avec le chien. Et c'est vrai que ça nous prend à la gorge si on reste trop longtemps". Le lendemain vendredi il a voulu aller se promener en forêt et de nouveau il a eu de la gêne pour respirer. "C'est vraiment hyper acide, hyper âcre. On le sent bien, ça descend au niveau des bronches." L'un de ses voisins, raconte Richard, a même dû appeler les pompiers car il n'arrêtait pas de tousser.

De nouvelles analyses ce week-end

Faut-il rester sur place ? Est-ce dangereux pour les enfants ? se demande Richard qui regrette surtout de n'avoir eu aucune information sur le sujet. Les pompiers que nous avons contactés répondent qu'il n'y a aucun danger en précisant que plusieurs analyses ont été réalisées par eux-mêmes et par la DREAL (la direction régionale de l'environnement) qui n'ont révélé aucune émanation toxique. La fumée blanche qui s'échappe désormais du site est constituée de vapeur d'eau essentiellement. Le SDIS corrézien ajoute que des moyens techniques supplémentaires devaient arriver dès ce vendredi soir et samedi matin pour pousser plus loin les analyses.