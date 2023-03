Incendie de l'usine de Chagny : "il faudra minimum un an pour tout relancer", selon le président du SMET 71

Au lendemain du terrible incendie de l'usine du SMET 71 à Chagny, en Saône-et-Loire, l'heure est à la projection. Ce samedi 18 mars 2023, les 1700 mètres carrées du site spécialisé dans le traitement des déchets ménagers sont partis en fumée pour une raison encore inconnue. La tâche des équipes est maintenant de rebondir et de penser la suite, après ce coup de massue. Le premier défi est de trouver une solution pour la gestion des déchets des 500 000 usagers qui dépendent de l'entreprise. Le SMET 71 gère en effet les déchets ménagers des habitants allant de Beaune à Mâcon, en passant par Tournus, Chalon-sur-Saône et le Creusot.

Continuer à s'occuper des déchets

Les déchets ménagers de 500 000 foyers, ce n'est pas rien. Le président du SMET 71, Dominique Juillot, commence à réfléchir à des solutions. "On a un centre d'enfouissement à Chagny qui va nous permettre dans un premier temps d'enfouir les déchets, explique-t-il. Mais bien évidemment, ce n'est pas satisfaisant, et on n'aura pas les capacités durablement d'accueillir tous ces déchets." L'objectif est donc désormais d'entrer en contact avec d'autres centres d'enfouissement ou des incinérateurs qui auraient ce que l'on appelle des "vides de fouille", c'est-à-dire des possibilités de prendre des déchets supplémentaires. Il y en a notamment à Dijon, à Besançon ou encore à Villefranche-sur-Saône.

D'autant que la situation est partie pour durer. "Il faut trouver une solution sur du moyen-terme puisqu'on peut imaginer qu'on ne pourra pas remettre en route cette usine avant au minimum un an, un an et demi", explique Dominique Juillot. Il assure, en revanche, que ce changement de pratique n'aura aucun impact sur les habitants eux-mêmes.

Un coup dur pour les équipes

Il va donc falloir trouver l'énergie nécessaire pour rebondir au moment où les équipes sont sous le choc après ce drame. "C'est un coup dur pour le personnel qui est vraiment extrêmement engagé et qui avait un esprit de conquête puisqu'on allait peut-être étendre notre périmètre, raconte le président du syndicat. On avait beaucoup de projets, des investissements importants." Dominique Juillot demande donc la solidarité de tous. Notamment celle de l'État, qui pourrait les aider en matière de réglementation, mais aussi en matière d'investissements. Le SMET 71 chiffre effectivement les pertes financières à des dizaines de millions d'euros entre les dégâts liés au sinistre et les investissements en cours.

Les salariés qui travaillent directement sur le site qui a brûlé, une vingtaine, s'occuperont d'abord du nettoyage des lieux pendant les prochaines semaines. Ils devraient ensuite probablement être placés en chômage technique. Dominique Juillot tente tout de même de rester le plus optimiste possible. "Je ne doute pas qu'on va réussir ce qu'on avait imaginé mais évidemment, on prend du retard, admet le président du SMET 71. C'est vraiment un crève cœur. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés, mais le chantier est immense pour demain."