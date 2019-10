Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : la ville de Petit-Quevilly porte plainte à son tour

Le Petit-Quevilly, France

Après Rouen, Bois-Guillaume, Mont-St-Aignan et Forges les Eaux, la ville de Petit-Quevilly a décidé de porter plainte. Charlotte Goujon, la maire, a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui ce mercredi 9 octobre. La commune est située juste derrière l'usine.

La maire explique : "Nous avons subi un certain de nombre de préjudices tant la ville que les riverains et il faut que tout cela soit pris en compte". Charlotte Goujon détaille ensuite les préjudices "la fermeture des écoles, les agents qui sont allés sur place et près des barrièrages tout au long de la journée, il y a eu le nettoiement des cours d'école, les odeurs qui se sont infiltrés dans la maison, les bâtiments publics, les habitants qui se sont sentis mal. Et je n'oublie pas la situation d'angoisse et de stress d'un certain nombre d'habitants."

Petit-Quevilly est ainsi la cinquième commune de Seine-Maritime à porter plainte.