Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : les huissiers enchaînent les constats chez les particuliers et les agriculteurs

Rouen, France

Jeudi matin, l'épaisse fumée noire dégagée par l'incendie de l'usine Lubrizol est passée juste au dessus de la maison de Charlie Monnier et de son épouse, à Préaux, au nord de l'agglomération de Rouen. La pluie a fait retomber la suie, laissant des traces grisâtres un peu partout. Il y a des coulures grises sur les murs de la maison, sur les chaises en plastique blanc du jardin et sur les jouets de leur fils, des traces noires dans l'herbe et sur les légumes du potager. Les tomates, les citrouilles, et les courgettes sont immangeables. "Pas question de faire une ratatouille" plaisante Charlie, même si tout cela ne le fait pas vraiment rire.

L'huissier de justice photographie tous les objets souillés par la suie, comme les jouets du fils de Charlie Monnier © Radio France - Christine Wurtz

Charlie a fait appel à un huissier de justice pour constater les dégâts. Armé d'un appareil photo, Maître Guillaume Renty mitraille tout ce qui porte des traces de suie et prélève aussi des échantillons : Un morceau du sac de déchets verts et une feuille de courgette, noircis par la suie. Des échantillons qu'il place dans un petit sac en plastique et qui seront ensuite scellés. Depuis quelques jours, Guillaume Renty et ses confrères huissiers enchaînent les constats dans le secteur, "chez des particuliers, chez des professionnels et notamment les agriculteurs, les producteurs de lait, les maraîchers qui sont très impactés".

Les échantillons prélevés par l'huissier de justice seront conservés à l'étude. © Radio France - Christine Wurtz

Charlie Monnier ne sait pas encore s'il va porter plainte, mais il veut garder des preuves au cas où. "Pas pour gagner de l'argent, mais _pour garder une trace officielle_. A priori on nous dit que c'est pas dangereux mais dans 5, 10, 15 ans, est-ce que mon enfant qui a respiré ces cochonneries ça ne va pas être dangereux pour lui, je ne sais pas" s'interroge ce père de famille.

Les photos et les échantillons seront conservés en double à l'étude, dans l'éventualité d'une procédure judiciaire. Le constat de l'huissier de justice a coûté 250 euros à Charlie Monnier.