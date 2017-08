Incendie de la Bastidonne : "Il y a aussi des éléments positifs dans les incendies"

Les élus, les secours, l'ONF réfléchissent à l'avenir de la forêt brûlée en Luberon en juillet. Si la forêt a la capacité de se régénérer, le parc naturel régional du Luberon essaie aussi de trouver des aspects positifs à cet incendie.

L'avenir des 1.300 hectares de forêt et espaces boisés incendiés il y a deux semaines entre La Bastidonne et Mirabeau dans le sud Luberon au cœur d'une réunion à la Bastidonne en Luberon. Sur place, les élus, les représentants des services de secours avec les pompiers, les services de l'Etat et les organismes gestionnaires des forêts.

Un tel feu, c'est inédit depuis 26 ans en Vaucluse.

Les services de l'Etat ont déjà interdit sur les communes concernées l'accès aux zones brûlées pour des raisons de sécurité. Les maires des communes concernés prendront des arrêtés dans ce sens cette semaine.

"Il y a beaucoup de négatif, c'est certain, mais il y a des éléments positifs dans les incendies" - Dominique Santoni, PNR Luberon

A plus long terme, il s'agit de restaurer l'espace naturel et l'environnement : Opération en partenariat avec l'ONF sous l'égide du Parc naturel régional du Luberon. Sa présidente Dominique Santoni précise que "l'étude sera faite à la rentrée, il y en aura pour un mois. Il va falloir qu'on enlève les arbres qui ont brûlé, il semblerait qu'il reste encore des arbres en travers depuis les incendies de 1991."

Et des pistes déjà, pour essayer de tirer profit de ce qui est possible au milieu du sinistre : "Peut-être qu'on va passer des accords pour revendre ce bois qui peut être réutilisé sous forme de plaquettes et financer des travaux qu'on pourrait faire par la suite. Il y a beaucoup de négatif, c'est certain, mais il y a des éléments positifs dans les incendies : Ca renouvelle la biodiversité, on peut avoir une faune et une flore nouvelle."

On compte aussi sur la capacité qu'à la forêt à se régénérer dans le temps. Eric Rigolot, directeur de l'Unité expérimentale entomologie et forêt méditerranéenne à l'Inra d'Avignon estime que "le feu fait partie de la vie ces écosystèmes qui ont développé des traits d'adaptation".

Exemple avec le pin, qui la joue stratégique pour survivre : "Les cônes du pin restent fermés très longtemps, englués dans de la résine, avec des graines au repos pendant plusieurs années. Lors du passage du feu, cette résine va fondre, les graines vont tomber au sol, le choc thermique va leur permettre de germer. Le pin en tant qu'individu meurt au feu, mais en tant qu'espèce est capable de se régénérer très facilement après l'incendie."

Mais ce ne se fera pas en quelques mois. "Ce sera très long, le temps de la forêt, c'est des dizaines d'années avant de retrouver un paysage forestier." Et s'il n'y a pas de nouveau sinistre :"Si on a de nouveau un feu dans les 5-10 ans, avant même que les pins aient eu le temps de reconstituer leurs graines et leurs cônes, la forêt est mise en cause. On peut tomber dans un système de garrigue, bloqué à ce stade, et où on n'ait plus durablement la possibilité d'avoir une forêt".