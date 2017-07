Incendie de la Bastidonne : l'A51 est rouverte dans les deux sens entre Pertuis et Manosque

L'autoroute A 51 est rouverte à la circulation dans les deux sens de circulation entre Pertuis et Manosque. L'incendie de la Bastidonne est circonscrit même s'il peut "reprendre à tout moment" selon le directeur du SDIS 13.

L'autoroute A 51 est rouverte à la circulation dans les deux sens de circulation entre Pertuis et Manosque, annonce la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle avait été fermée lundi après-midi en raison de l'incendie qui a détruit près de 800 hectares entre la Bastidonne et Mirabeau (Vaucluse).

La foudre sans doute à l'origine du feu de la Bastidonne

L'incendie de la Bastidonne est circonscrit même s'il peut "reprendre à tout moment" a indiqué sur France Bleu Provence, Grégory Allione, le directeur du service d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône. "Le feu couve et reste actif. On s'attend à des reprises", explique Grégory Allione qui confirme que l'incendie a sans doute été provoqué par un orage sec : "cette zone a été impactée par la foudre".