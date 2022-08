Incendie de La Buisse et de Voreppe : le feu continue de progresser, les habitants invités à évacuer

L'incendie sur les hauteurs de Voreppe est toujours en cours ce dimanche 7 août au soir. Une reprise de feu est passée au-dessus du site de Rector et s'est approchée du Bourget, petit hameau au nord de la commune. Quatre canadairs sont engagés sur place et les habitants sont invités à évacuer.

Le feu continue de progresser sur les hauteurs de Voreppe (Isère). L'incendie s'est déclenché vendredi 5 août au soir suite à un impact de foudre. Depuis, les flammes ont parcouru plus d'une cinquantaine d'hectares. Ce dimanche soir, la préfecture de l'Isère invite fortement les habitants de plusieurs hameaux à évacuer : ceux de Malossane haut et Malossane bas, Le Bourget, Les Balmes et Les Barniers. Ces hameaux sont répartis entre les commues de Voreppe et de La Sure-en-Chartreuse.

Deux lieux ont été ouverts pour les accueillir en attendant de voir comment la situation évolue, à la salle de l’Arrosoir 519, rue de Nardan à Voreppe et à la salle des fêtes de Pommiers-La-Placette. Le maire de la commune, Luc Rémond, a déjà commandé des lits, au cas où, auprès de la Croix Rouge. La route départementale 1075 est toujours fermée et la 520A est également coupée à la circulation.

La préfecture de l'Isère appel à la vigilance

Dans un communiqué, la préfecture de l'Isère indique certaines règles à suivre pour ne pas gêner les opérations en cours. Il faut pas exemple "ne pas contacter les sapeurs-pompiers si vous observez de la fumée ou des flammes sur cette zone du Belvédère des Maquisards, afin de ne pas encombrer la ligne téléphonique pour le même signalement et ne pas se rendre sur les lieux, ne pas s'arrêter sur les bords de route et ne pas randonner à proximité".

Des hélicoptères ont également été mobilisés pour tenter d'éteindre les flammes © Radio France - Bastien Roques

Quatre canadairs mobilisés

Une centaine de pompiers luttent toujours contre les feux sur ces façades de la Chartreuse, au nord de Grenoble. Quatre canadairs sont mobilisés, ils vont se recharger au lac de Paladru. Même si le feu progresse lentement, le terrain, très escarpé, limite beaucoup l'intervention des pompiers au sol. Ce samedi et ce dimanche, les largages aériens s'enchainaient sur les principaux foyers qui ne cessent de s'éteindre et se rallumer. "Nous sommes sur des paramètres constamment changeants. Des situations plutôt stable le matin en sortie de nuit grâce à une température basse, un vent qui est nul et puis à partir de midi, un vent qui commence à se lever et qui est beaucoup plus conséquent en soirée", détaille le commandant des opérations de secours, Philippe Letondeur.

Un des fronts de la lutte contre les flammes s'est concentré sur une exploitation agricole située juste en contrebas d'un des foyers. L'agriculteur, Sébastien Robichoux, a sorti tout son matériel pour le mettre à l'écart dès les premiers signes. "C'est peut-être que de la ferraille mais si je n'ai pas ça, je fais rien. Les cultures c'est ce qui me permet de vivre. En attendant, on regarde un peu ça impuissant même si les pompiers font un travail remarquable".