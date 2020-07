Le père Nicolas Guillou a réagi à l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes ce samedi 18 juillet. Il rappelle les liens entre Nantes et la Bretagne et appelle les élus à faire beaucoup plus en matière de sécurité dans les églises.

Incendie de la cathédrale de Nantes : "beaucoup de tristesse" pour le curé de ND en Saint-Melaine à Rennes

"Je suis sans voix". L'émotion est grande pour le curé de Notre-Dame en Saint-Melaine à Rennes, le père Nicolas Guillou. "J'ai beaucoup de tristesse et de stupéfaction" confie-t-il, après l'incendie qui s'est déclaré à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes ce samedi 18 juillet. Incendie qui semble d'origine criminelle selon le procureur, et qui a détruit le grand orgue de l'église.

"On a toujours cette peur de l'incendie dans nos vieilles églises" explique Nicolas Guillou, "c'est un choc de voir les flammes sortir des vitraux de cette magnifique église gothique du XVIe siècle". Une émotion particulière pour l'homme d'église au vu de la proximité géographique et historique entre Nantes et la Bretagne. "Il y a un lien particulier entre les deux diocèses, une proximité avec la communauté catholique de Nantes" souligne-t-il.

Sécuriser les églises

Le père Nicolas Guillou qui exprime également son incompréhension et sa colère. "C'est une atteinte aux catholiques qui se sentent blessés par cette agression" dit-il. _"On demande régulièrement aux élus d'installer des systèmes de détection d'incendie dans les églises"précise Nicolas Guillou. "Nous sommes inquiets en ce qui concerne les incendies criminels car il faut sécuriser les sites mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque visiteur"_ explique-t-il.

Dans un communiqué, l'archevêque de Rennes Mgr Pierre D'Ornellas exprime "son immense tristesse" tout en partageant "l'émotion de la communauté catholique de Nantes et de tous les Nantais".