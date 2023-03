Incendie de la cathédrale de Nantes : l'édifice devrait rouvrir partiellement fin 2024

C'était le 18 juillet 2020, peu avant 8h. Un important incendie se déclare à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. De grosses fumées noires sortent du vitrail situé entre les deux tours de l'édifice. Le grand orgue est entièrement détruit par les flammes, tout comme les vitraux datant du XVIe siècle situés juste derrière. Les pompiers mettront plus de deux heures avant de circonscrire le feu.

Près de trois ans après, le procès de l'incendiaire présumé s'est ouvert devant le tribunal judiciaire de Nantes ce mercredi. Ce bénévole, âgé aujourd'hui de 42 ans et également mis en examen pour l'assassinat du père Olivier Maire, en août 2021 en Vendée , a reconnu les faits. La cathédrale, elle, est toujours en travaux et ne pourra rouvrir au public que l'an prochain.

Une longue dépollution au plomb

Après l'incendie, il y a eu tout d'abord un long travail de déplacement et de tri des débris et vestiges, qui a pris plusieurs mois afin de vider l'édifice. Mais le problème majeur était la poussière de plomb présente dans toute la cathédrale. "L'orgue était constitué de multiples tuyaux métalliques contenant du plomb et donc, sous l'effet de la chaleur, ce plomb s'est volatilisé sur l'ensemble de l'édifice", explique Valérie Gaudard, la conservatrice régionale des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles, invitée ce mercredi de France Bleu Loire Océan.

La dépollution a été très longue et vient tout juste de s'achever. "On avait des valeurs qui atteignaient 180.000 microgrammes par mètre carré lorsque les normes sont plutôt en dessous de 1.000 microgrammes par mètre carré", souligne Valérie Gaudard.

Début des travaux de restauration

Place maintenant aux travaux de restauration, qui démarrent tout juste. "Il y a en ce moment, la restauration de l'orgue de chœur qui est en cours. Et puis le démarrage également d'une autre opération importante qui est la restauration des tombeaux de François II et Marguerite de Foix", précise Valérie Gaudard. Un projet qui devait se faire avant l'incendie, mais qui a dû être repoussé.

Ensuite, viendra la restauration de l'édifice en lui-même qui devrait débuter cette année : "Nous allons commencer par la restauration du chœur puisqu'un des foyers d'incendie a détruit entièrement la console de l'orgue du chœur et donc abîmée également le chœur." Pour pouvoir rouvrir et "rendre la cathédrale au culte, on s'attaque d'abord à cette partie-là". Dans la foulée, un autre chantier sera à l'ordre du jour : celui du bras sud du transept, situé juste à côté du tombeau de François II.

Vers une réouverture partielle fin 2024

Ces travaux vont encore prendre beaucoup de temps. "Nous avons estimé qu'on avait deux ans de travaux qui mobiliseraient vraiment l'intérieur de l'édifice et le rendrait inaccessible au public et surtout une pratique du culte impossible", souligne la conservatrice régionale des monuments historiques. Une fois que le chantier du chœur et du bras sud sera terminé, la cathédrale pourra rouvrir ses portes, "donc je pense pour Noël 2024".

La fin complète du chantier de la cathédrale de Nantes est prévue entre 2026 et 2028.