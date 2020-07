Incendie de la cathédrale de Nantes : l'émotion de l'Archiprêtre de la cathédrale d'Albi

Après l'incendie de la cathédrale de Nantes ce samedi 18 juillet, l'Archiprêtre de la cathédrale Sainte Cécile d'Albi dans le Tarn témoigne de son émotion et de sa compassion.

La cathédrale d'Albi, un des sites patrimoniaux les plus visités d'Occitanie.

La cathédrale gothique Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a été victime ce samedi d'un incendie, rapidement circonscrit, mais qui a toutefois détruit le grand orgue. Une enquête pour "incendie volontaire" a été ouverte, tandis que le Premier ministre Jean Castex s'est rendu sur place. A Albi, l'Archiprêtre de la cathédrale Sainte-Cécile, Paul de Cassagnac, s'est dit très ému de cet événement.

La Cathédrale de Nantes a brûlé © Radio France - Julie Munch

C'est une cathédrale de plus en feu..."

"D'abord, cela me rappelle l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris l'année dernière, qui nous tous très émus. C'est une cathédrale de plus en feu" confie l'Archiprêtre. Un événement qui le renvoie bien sûr à sa propre cathédrale à Albi : " Ces monuments sont fragiles, malgré toutes les mesures et les précautions qui sont prises. Un incendie est toujours très vite arrivé".

La cathédrale Sainte-Cécile d'Albi est le premier site touristique visité dans la Cité épiscopale classée par l’UNESCO. Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de brique au monde est visitée chaque année par plus de 800 000 personnes.

La police judiciaire a été saisie et un expert incendie du laboratoire de police technique et scientifique de Paris est attendu à Nantes pour examiner les départs de feu et l'installation électrique de la cathédrale.