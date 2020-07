Incendie de la cathédrale de Nantes : "L'Etat prendra toute sa part" dans la reconstruction promet Jean Castex

Quelques heures après le début de l'incendie de la cathédrale de Nantes au cours duquel le grand orgue a complètement été détruit tout comme un tableau d'Hippolyte Flandrin du XIXe, une partie des stalles du chœur et les vitraux d'Anne De Bretagne datant du XVIe siècle, une partie du gouvernement s'est déplacé dans la cité des Ducs, ce samedi après-midi.

"Je souhaite une reconstruction la plus rapide possible"

Après avoir applaudi les quelque 104 sapeurs-pompiers mobilisés à son arrivée, Jean Castex - accompagné de la ministre de la Culture et du Ministre de l'Intérieur - s'est longuement entretenu avec les soldats du feu. "Je veux rendre hommage au dévouement et au professionnalisme des pompiers, qui ont géré l'incendie avec une efficacité remarquable", a notamment confié le Premier ministre, qui a dit n'avoir "pour le moment, aucun élément précis d'information" sur l'enquête ouverte pour "incendie volontaire" par le procureur de la République de Nantes, Pierre Sennès.

"Je souhaite une reconstruction la plus rapide possible, réagit le Premier ministre qui était entouré de la maire de Nantes Johanna Rolland, du député LREM de Loire-Atlantique François De Rugy, de la présidente de la région Pays de la Loire Christelle Morançais et du préfet de Loire-Atlantique Claude d'Harcourt. L'État y prendra toute sa part. Je voulais manifester à l'endroit des Nantaises et Nantais et de la communauté catholique de cette ville, la solidarité de la Nation, au moment où ce drame touche cette belle ville de Nantes."

Sollicitée par les journalistes présents sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes, Roselyne Bachelot a promis, ce samedi, que l'Etat serait "forcément là pour une opération qui sera longue". Dans la foulée de cette visite de terrain, les ministres ont regagné la préfecture de Loire-Atlantique avant de quitter les lieux en voiture, peu avant 17h30.