Incendie de la fourrière de Besançon : un suspect interpellé

Besançon, France

Un suspect a été arrêté dans l'enquête sur l'incendie de la fourrière municipale et de plusieurs commerces de Besançon, commis dans le quartier de Planoise le 31 décembre. Ce jeune de 18 ans été interpellé ce jeudi matin "dans la périphérie de Besançon", d'après le Procureur de la République, Etienne Manteaux, qui ne donne pas plus de précision pour l'instant. Il a été placé en garde-à-vue et celle-ci peut durer jusqu'à 96 heures. Il a été interpellé sous commission rogatoire dans le cadre d'une enquête notamment ouverte pour des faits de "dégradations et destructions par incendie en bande organisée".

Il aurait participé à l'incendie

Ce suspect aurait participé physiquement à l'incendie, tandis que deux autres hommes arrêtés la semaine dernière sont eux soupçonnés de l'avoir préparé et d'avoir participé à une tentative d'incendie de la fourrière la veille des faits, quand trois hommes cagoulés et armés avaient tenté sans succès d'accéder au site. Ces deux jeunes 19 ans et 25 ans sont mis en examen et incarcérés pour association de malfaiteurs.

Trois autres suspects recherchés

Trois autres personnes sont encore activement recherchées dans cette enquête, confiée à la Sûreté départementale et à la Police judiciaire de Besançon.

L'incendie a été provoqué par quatre personnes armées, le 31 décembre au matin. Ces malfaiteurs ont mis le feu à une voiture volée, stationnée dans l'enceinte de la fourrière. Les flammes se sont propagées et ont détruit 159 véhicule. L'incendie a entraîne la fermeture de l'Intermarché et de plusieurs autres commerces situés dans le même bâtiment.