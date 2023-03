Incendie de la mairie d'Appietto : "Ça ne va pas finir bien...", s'inquiète le maire, François Faggianelli

Trois jours après la mairie d'AFA, c'est celle d'Appietto, une autre commune de la CAPA, qui a donc été la cible d'un incendie criminel. La façade du bâtiment public, qui accueille également une école, a été noircie. Ecole qui restera fermée ce lundi en raison des odeurs d'hydrocarbures. Des inscriptions GCC, mais aussi "Béton basta", ont été découvertes. "Béton basta, je ne vois, je ne comprends pas le but de ces actions", s'indigne François Faggianelli. "Alors que nous sommes la commune rurale la plus vaste de la CAPA, deux seuls permis de construire, affirme le maire, ont été délivrés en 2020 et un seul en 2021, nous avons d'ailleurs perdu près de 200 habitants lors du dernier recensement".

"On n'est pas en train de construire un pays, même si on aura des avancées institutionnelles, je ne sais pas si ça va régler les problèmes"

La façade noircie de la mairie d'Appietto © Radio France - Clémence Gourdon-Negrini

Une enquête a été ouverte pour destruction de bien par moyen dangereux et le parquet national antiterroriste a été avisé, a indiqué le procureur de la République, Nicolas Septe. Les faits auraient été filmés par une caméra de surveillance.

Par ailleurs, à la mi-décembre de l'année dernière, deux engins de chantier de l'entreprise BTP appartenant au maire d'Appiettu avaient été incendiés, avec là encore les mêmes tags, action cependant qui n'a pas été revendiquée. "Moi je n'ai jamais bétonné la Corse, clame François Faggianelli, visiblement affecté par ce nouvel acte criminel. Dépité également : "On s'attaque aux Corses, aux entreprises, aux mairies, la Corse va au fond, ça ne va se finir bien, je vous le dit. On n'est pas en train de construire un pays, même si on aura des avancées institutionnelles, je ne sais pas si ça va régler les problèmes".

Les réactions de condamnation ne se sont pas attendre. Sur son compte Twitter, Gilles Simeoni évoque " un climat de tensions et de violences. La situation ainsi créée, poursuit le président de l'Exécutif, est malsaine et dangereuse". Réaction également de la CAPA qui apporte son soutien à François Faggianelli, et dénonce un acte lâche.