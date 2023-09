Incendie de la mairie de Persan : 18 personnes interpellées

Un peu moins de trois mois après l'incendie de la mairie de Persan dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, 18 personnes ont été interpellées ce mardi, indique ce mardi Pierre Sennes, procureur de la République de Pontoise dans un communiqué. Les 18 personnes ont été placées en garde à vue et des perquisitions effectuées à leur domicile.

Ce coup de filet a été réalisé dans le cadre de l’enquête confiée par le parquet aux gendarmes de la section de recherche de Versailles pour "destructions par incendie en bande organisée, d’association de malfaiteurs et de participation à un attroupement en vue de commettre des violences et des dégradations".

"Les investigations menées depuis la date des faits permettaient l’identification de plusieurs individus suspectés d’avoir participé à leur commission", indique Pierre Sennès. Les interpellations ont été menées par les militaires de la section de recherches de Versailles renforcés d’officiers de police judiciaire de la section de recherches de Paris.

Suite à ces arrestations, et à la demande du ministre de l’Intérieur, des "opérations systémiques de fouilles et de recherche d’infractions" ont été menées par la gendarmerie dans les parties communes et les caves à Persan, précise de son côté la préfecture du Val-d'Oise sur X (anciennement Twitter).

L'incendie de la mairie de Persan, ainsi que du poste de police municipal, avait provoqué une vive indignation. Olivier Klein, le ministre du Logement, qui s’était déplacé pour constater les dégâts, avait dénoncé "des actes inqualifiables".