Incendie de la mairie de Villefontaine : le maire va porter plainte

Suite à l'incendie criminel qui a visé dans la nuit de jeudi à vendredi une partie du bâtiment de l'Hôtel de ville de Villefontaine, le maire annonce qu'il va porter plainte. Une enquête a été ouverte par le parquet de Vienne et confiée à la gendarmerie. Une expertise des lieux sinistrés est lancée.

Patrick Nicole-Williams va porter plainte après l'incendie criminel qui a visé la mairie de sa commune dans la nuit de jeudi à vendredi. Le maire de Villefontaine, livre par ailleurs les premiers éléments de l'enquête dans un communiqué.

"Il s’agit bien d’un acte criminel comme en témoignent les images de vidéo-protection. Selon les premières constatations, un individu a conduit une voiture bélier dans le hall de la mairie, puis l’a incendié. L’incendie s’est ensuite étendu du côté du hall d’entrée de la mairie uniquement, l’intervention des sapeurs-pompiers ayant permis de le contenir. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer."

Joint par France Bleu Isère le maire évoque "un attentat" au sens ou il s'agit d'"un acte méthodique, préparé et criminel" qui ne peut pas rester impuni. S'attaquer à une mairie c'est renier la République."

Une enquête en flagrance a été ouverte dans la nuit par le parquet de Vienne et confiée aux gendarmes de la bridage de recherches de Bourgoin-Jallieu appuyée par la brigade territoriale de Villefontaine. Audrey Quey, la procureure de Vienne, s'est rendue sur place en fin de matinée, tout comme Caroline Gadou, sous-préfète de La Tour-du-Pin.

"Que de tels actes soient commis pendant cette période de crise est proprement scandaleux" -Audrey Quey, procureur de la République à Vienne

Contactée par France Bleu Isère, Audrey Quey décrit "des dégâts importants et inacceptables" et promet une mobilisation des services d'enquête. "Que de tels actes soient commis pendant cette période de crise est proprement scandaleux", poursuit encore la magistrate, qui apporte son soutien au maire et aux habitants de Villefontaine.

Des expertises menées sur le bâtiment

Dans son communiqué, le maire promet qu'"élus et services vont travailler activement à la remise en état de l’Hôtel de Ville (sécurisation du bâtiment, intervention d’une société de décontamination et nettoyage...) et accélérer la mise en place d’un plan de restructuration." Un bureau de contrôle, expert dans les structures incendiées, s'est rendu sur place dès aujourd'hui vendredi 17 avril pour définir les travaux prioritaires de sécurisation des lieux.

Un expert en assurance est attendu dans les prochains jours pour réaliser une inspection des lieux. "En attendant, des agents de sécurité resteront sur place 24h/24, 7j/7 pour sécuriser les accès au bâtiment"', indique la mairie qui précise que des plaintes seront aussi déposées suite à des messages postés sur les réseaux sociaux se félicitant de cette attaque.

"C'est désolant pour l'image de la ville, à chaque fois qu'on parle de Villefontaine c'est pour des faits-divers" - Un habitant de la commune

Joint par France Bleu Isère, un riverain fait part de son "écœurement". Pour lui, il ne peut s'agir que de jeunes qui "se sentent intouchables (...) ce n'est pas eux qui vont payer, c'est la mairie, ce sont les contribuables, c'est moi", avant de conclure : "c'est désolant pour l'image de la ville, à chaque fois qu'on parle de Villefontaine dans l'actualité c'est pour des faits-divers."

La procureur de Vienne Audrey Quey et le maire Patrick Nicole-Williams constatent l'ampleur des dégats - Crédits: mairie de Villefontaine

