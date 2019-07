Incendie de la maison de quartier à Romans-sur-Isère : "il faut que les langues se délient"

Romans-sur-Isère, France

Pas de traces d'effraction sur les portes du bâtiment, trois départs de feu distincts (dans un bureau, une salle de jeux et la bibliothèque) dans la nuit du 25 au 26 juin dernier : l'enquête est en cours après l'incendie qui a partiellement détruit la maison citoyenne Noël Guichard dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Tout laisse à penser à un incendie criminel. Ce mardi matin, la directrice, les salariés accompagnés par le maire Marie-Hélène Thoraval ont découvert pour certains l'étendue des dégâts :

Des salariés profondément choqués

La maison citoyenne qui abrite une dizaine d'associations n'avait pas reçu de menaces selon le personnel. Et la découverte des locaux calcinés est un véritable choc : "Là, c'est la partie ou l'on accueille les enfants" dit au bord des larmes Claudine Vignon, membre du bureau de la maison de quartier et bénévole. "On devine encore la table de ping-pong, c'était notre lieu d'accueil. Les plafonds sont en train de tomber, les murs sont complètement arrachés, donc on fait comment maintenant pour accueillir les enfants". Les travaux prendront sûrement des mois mais en ce début d'été, la décision a déjà été prise de maintenir toutes les activités et les sorties prévues depuis des mois.

" Il faut que les langues se délient"

Le maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, en appelle aux habitants : " Je pense que certains n'ignorent pas qui sont les auteurs, je vous le dis simplement. C'est la raison pour laquelle il faut que les langues se délient. Ce n'est pas le premier cas qu'on a sur le quartier et j'en ai plus qu'assez que ce soit une minorité qui mette à sac le travail d'une majorité de personnes".