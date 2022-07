Incendie de la Montagnette : le feu est fixé, aucune victime

Ils ont bataillé toute la nuit, et ce n'est pas fini. Plus d'un millier de pompiers sont mobilisés depuis ce jeudi 14 juillet sur l'incendie qui sévit dans le massif de la Montagnette, au sud d'Avignon mais dans le département des Bouches-du-Rhône.

Ce vendredi matin, ce sont 1110 sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain, dont 740 pompiers des Bouches-du-Rhône et 370 sapeurs-pompiers des colonnes de renfort extra-départementales (Alpes de Hautes-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drome, Gard, Hérault, Var et Vaucluse). Ils sont accompagnés d'une trentaine de membres de l’Unité d’instruction et d’intervention de la Sécurité civile de Brignoles et d'une dizaine de forestiers-sapeurs du département des Bouches-duRhône.

Un peu plus de 1 000 hectares ont été parcourus dans le massif, mais le feu est fixé ce vendredi matin. Aucune victime n'est à déplorer, un sapeur-pompier a toutefois été incommodé par les fumées et transporté au centre hospitalier d’Avignon. Son état n’inspire pas d’inquiétude.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Trois maisons endommagées, pas de victimes

Trois maisons ont été endommagées par l’incendie. Les actions aériennes reprendront ce vendredi dès 7h30 avec notamment deux Canadair et un hélicoptère de commandement (Dragon 131) de la Sécurité civile et l’hélicoptère bombardier d’eau des Pompiers13, Morane13.

Depuis ce 14 juillet, les pompiers ont également été mobilisés sur une quarantaine d'autres incendies dans le département des Bouches-du-Rhône. En cette soirée de fête nationale, d’autres départs de feux ont eu lieu sur le département, notamment à Miramas, à Vitrolles ou encore aux Pennes-Mirabeau où au plus fort de l’action 90 Pompiers13, appuyés par les marins-pompiers, armant 30 engins, ont été engagés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix