Incendie de la Montagnette : le feu est fixé ce samedi, 1500 hectares parcourus

Le feu qui sévit dans le massif de la Montagnette (Bouches-du-Rhône) depuis jeudi est fixé ce samedi comme le confirment les pompiers des Bouches-du-Rhône sur France Bleu Provence. Cela signifie qu'il ne progresse plus mais il n'est pas éteint. "Le feu est stabilisé mais on fait face à une superficie assez conséquente", explique le capitaine Stéphane Guyot pour qui "il va falloir être vigilants aujourd'hui". Les flammes ont parcouru 1500 hectares.

Les pompiers sont toujours mobilisés sur place pour contenir les reprises éventuelles du feu, avec 650 hommes dont des renforts d'autres départements et avec 170 engins. Le mistral ne facilite pas la tâche des hommes du feu, avec un vent établi à 25km/h avec des rafales à 45 km/h et tournant au sud. Les pompiers précisent que 384 largages d'eau ont été effectués sur la zone depuis le début de l'incendie.

Les actions se concentrent ce samedi sur l’arrière du feu notamment le flanc droit, côté Boulbon, où quelques reprises ont lieu liées au vent.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les habitants évacués rentrent chez eux

Les habitants évacués de 300 maisons isolées vendredi dans le secteur de la commune de Graveson ont pu regagner leurs domicile situés à l'est de la voie ferrée. L'eau est également revenue dans le secteur, et l'électricité devrait être remise ce samedi après-midi dans les habitations.

La ville de Graveson précise également que la RN570 est réouverte à la circulation, le chemin Saunier et la route de Frigolet (D81) restent fermés. La circulation des trains est rétablie. Les stations services de Tarascon et Barbentane réquisitionnées pour les pompiers et ont reçu de la préfecture une dérogation spéciale pour être réapprovisionnées ce samedi.

Les pompiers continuent à bénéficier du soutien des habitants proches de la Montagnette. Des ravitaillements sont effectués par les habitants.