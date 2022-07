Incendie de la Montagnette : le feu reprend, des évacuations demandées

Le feu reprend ce lundi après-midi dans le massif de la Montagnette (Bouches-du-Rhône). La commune de Barbentane demande d'évacuer plusieurs secteurs, notamment quartier des Carrières, Voulongue et celui de la Maison familiale et rurale (MFR). Une colonie de vacances logée à la MFR est concernée parmi les 200 personnes évacuées qui rejoignent la salle des fêtes de Barbentane.

Deux hélicoptères bombardiers d’eau, un Canadair et six groupes d’intervention feux de forêts sont engagés en plus des effectifs déjà présents sur place.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le feu a débuté jeudi 14 juillet et a déjà brûlé 1500 hectares de forêt.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix