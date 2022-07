Incendie de la Montagnette : les habitants de Barbentane invités à limiter leur consommation d'eau

Un peu plus de 160 sapeurs-pompiers et 47 engins sont toujours mobilisés sur l'incendie du massif de la Montagnette pour des phases de noyages et surveillance pour éviter les reprises. La bonne nouvelle c'est que le feu reste bien fixé après avoir détruit 1.600 hectares ces derniers jours. Les habitants ont retrouvé leur maison, les centres aérés sont rouverts ainsi que toutes les routes mais à Barbentane le retour à la normale prend un peu de temps. Des travaux sont nécessaires notamment pour rétablir l'électricité et l'eau. La commune demande donc aux habitants de limiter leur consommation d'eau à des fins strictement sanitaires. Un petit effort encore quelques heures puisque la situation devrait être rétablie pour l'ensemble des foyers du village dans la journée écrit sur sa page facebook la commune.

La situation est tendue et nous demandons à l'ensemble des habitants de limiter leur consommation à des fins strictement sanitaires - (Facebook Ville de Barbentane)

En ce qui concerne le réseau d'électricité des coupures sont aussi encore possibles ce mercredi. Les agents d'Enedis sont mobilisés, les lignes à haute tension sont rétablies mais les coupures peuvent être liées à des poteaux qui ont brulé pendant l'incendie. Il faut donc encore un peu de temps pour les remettre en service. La ville de Barbentane invite d'ailleurs les foyers concernés par des coupures de se manifester afin de transmettre les informations à Enedis. Il est possible également de joindre directement Enedis au 09 726 750 13.