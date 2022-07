Incendie de la Montagnette : "Nous n'avons plus les outils pour nous défendre" selon le maire de Barbentane

Le feu a repris ce lundi dans la Montagnette, et une commune est particulièrement inquiète, c'est celle de Barbentane. Son maire Jean-Christophe Daudet est l'invité de France Bleu Provence ce lundi. Après avoir évacué 800 personnes hier (certains ont pu retourner dans leurs habitations), la question se pose des moyens à disposition des pompiers pour lutter contre le feu. Pour l'élu, nous manquons de moyens aériens en France.

Ce mardi matin, près de 500 sapeurs-pompiers vont poursuivre la lutte contre le feu, notamment sur le flanc gauche de la Montagnette. Le vent du sud doit se lever cet après-midi.

France Bleu Provence : Êtes-vous inquiet que cet incendie puisse redémarrer à tout moment ?

Jean-Christophe Daudet : Je suis inquiet. Les mêmes effets provoquant les mêmes conséquences. Le feu a été stabilisé vendredi, samedi et dimanche mais il a repris donc je suis encore soucieux, d'autant plus qu'on nous informe qu'il va y avoir du vent de l'est à 40 km/h ce vendredi et c'est le plus mauvais vent qui dirigerait le feu vers le village, encore une fois.

Hier lundi, plus de 800 personnes ont dû quitter leurs habitations à Barbentane. Est-ce que tout le monde est rentré à la maison ce mardi matin ?

En partie car chacun choisit en fonction de sa situation. Certains ont été hébergés par des amis ou des voisins. Certains ont voulu rentrer chez eux et d'autres sont restés dans la salle des fêtes. On a donné un petit peu la liberté à chacun, sous sa propre responsabilité, de décider ce qu'il y avait de mieux pour eux.

Est ce que tous les habitants ont à nouveau l'eau courante ? Hier ils avaient des problèmes à ce niveau-là.

Les petits problèmes étaient dus au fait que les pompiers avaient aspiré toute l'eau des bornes d'incendie, ce qui est bien normal. Du coup, les habitants n'avaient plus d'eau courante. En cours de nuit, c'est revenu doucement à la normale, on devrait parvenir à une situation régularisée dans l'après-midi.

Vous dites que tout le monde est sur les nerfs, vous et les habitants...

Ils sont sur les nerfs parce que c'est un jour sans fin. Ça fait six jours que ça a commencé et que ça continue, que ça recommence. Moi je voudrais pointer du doigt la défaillance des moyens de la Protection civile parce qu'on aurait eu un avion hier vers 15h-15h30, qui aurait largué dès le début de la reprise, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y a un problème de moyens de transport et notamment de moyens aériens. Nous n'avons plus forcément les outils pour nous défendre. Je souhaiterais qu'il y ait une commission parlementaire qui soit créée de manière à étudier et analyser la situation en France et surtout trouver rapidement des solutions, parce que je pense que nous ne sommes plus en mesure de protéger durablement nos populations.

Selon vous, l'État doit mettre plus de moyens pour lutter contre les feux de forêt ? Lesquels ?

Notamment des moyens aériens. Les SDIS (services départementaux d'incendie et de secours) dans les départements ont des moyens relativement conséquents, particulièrement dans les Bouches-du-Rhône. Mais la Protection civile, ce sont des avions. Je pense qu'aujourd'hui il y a autant de moyens aériens en France qu'il y a 30 ans. Le problème, c'est qu'il y a 30 ans, les incendies touchaient sept ou huit départements et aujourd'hui, ça gagne malheureusement la plupart des départements français à cause de la problématique du réchauffement climatique. Il faut rajouter des moyens aériens qui sont les plus efficaces au début des interventions. On a multiplié par dix les zones à traiter.

Vous réclamez une mission parlementaire...

Absolument. Je ne veux pas jouer à Nostradamus, mais je vous annonce qu'il va y avoir d'autres incendies, ça va continuer et ça va être aléatoire en fonction des massifs. Je peux vous annoncer qu'avant lundi prochain, selon ce que je vois, il y aura d'autres feux et que ça va se multiplier. C'est à l'État de prendre ses reponsabilités et de trouver des avions qui nous permettront d'intervenir le plus rapidement possible, sinon c'est la France qui va brûler à tous les sens du terme.

Ce matin sur France Bleu Provence, vous saluez le travail des pompiers

Je salue le travail des pompiers, ils sont extraordinaires et arrivent à faire des choses miraculeuses. Il y a des pavillons, des maisons qui ont été sauvées hier sur Barbentane. Lorsqu'on est allé faire une inspection dans la nuit, quand vous voyez apparaître à travers les fumées des flammes des maisons qui sont intactes, vous vous dites mais comment ils ont pu faire prêter serment ? Il faut vraiment les féliciter. Ce sont des hommes et des femmes exceptionnels.