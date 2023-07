Incendie de la Montagnette : un an après, les habitations sécurisées près du massif

Impossible de passer à côté. Un an après l'incendie de la Montagnette, les stigmates sont encore bien visibles dans le massif. Plusieurs départs de feu se sont déclenché le 14 juillet 2022 le long de la voie ferrée après le passage d'un train de fret. Les flammes ont mobilisé des centaines de pompiers pendant plusieurs jours. Au total, plus de 1.600 hectares de végétations et de forêts sont partis en fumée sur les communes de Graveson, Tarascon, Barbentane et Boulbon, au sud d'Avignon.

ⓘ Publicité

Il y a encore de l'émotion dans la voix des habitants au moment d'évoquer le 14 juillet 2022. "On est parti de chez nous sans savoir quand nous allions revenir", se souvient Michel. Ce propriétaire d'une maison à Boulbon, dans le quartier des Bouisses, a vu les flammes à quelques mètres de chez lui : "Un an après, c'est un sentiment de gâchis qui domine. La Montagnette est un endroit extraordinaire tout de même, et maintenant il n'y a plus grand chose."

Un bande "pare-feu"

Depuis près d'un an, les communes de Boulbon et Barbentane ont entrepris des travaux, notamment pour sécuriser les quartiers menacés par les flammes le 14 juillet 2022. Entre les deux communes, la végétation a été fortement réduite sur une bande de 70 mètres d'est en ouest, sur deux à trois kilomètres de long. Une opération visant à ce que le feu ne se propage pas. C'est le cas autour du quartier des Bouisses au nord de la commune de Boulbon où une quarantaine de maison ont été évacuées en juillet 2022.

De plus, au niveau du cimetière de Boulbon, une nouvelle piste DFCI (défense des forets contre les incendies) a été aménagée. Elle permet aux plus gros camions du SDIS des Bouches-du-Rhône d'atteindre le point le plus haut de la commune sur le massif en cinq minutes au lieu de 45 minutes il y a un an. Autant de travaux qui rassurent les habitants : "Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça n'arrive plus."

Deux plaintes déposées

Au delà de la question du reboisement du la Montagnette, les habitants attendent aussi qu'un responsable soit désigné après cet incendie. "Il faut que la SNCF paye maintenant", accuse Michel. Pour l'heure, deux plaintes ont été déposées par les communes de Barbentane, Graveson, Tarascon et Boulbon. Pour le maire de cette dernière commune, Jérémie Becciu, "le coût de reboisement, des travaux d'entretien post-incendie, des secours déployés, il faudra une réparation exemplaire à ce niveau là". À titre d'exemple, le SDIS des Bouches-du-Rhône estime le coût de l'incendie de la Montagnette à 660.000 euros.

Tout savoir sur l'incendie de la Montagnette