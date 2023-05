Incendie de la paillote à la mairie de Vesoul : de la relaxe à quatre mois de prison pour les trois prévenus

Le tribunal de Vesoul a rendu sa décision ce jeudi matin dans l'affaire de la paillote incendiée à l'intérieur de la mairie lors de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 23 mars dernier. Il a condamné le premier prévenu à quatre mois de prison sous bracelet électronique, le deuxième à 70 heures de travaux d'intérêt général et relaxé le dernier.

Des dégâts estimés à 450 euros

Le tribunal de Vesoul a donc identifié deux personnes, coupables d'avoir jeté des projectiles qui ont pu mettre le feu au toit de cette paillote lors de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. "A partir de 16h, ce n'était plus des manifestants mais des délinquants aux yeux de la loi", affirmait la procureur dans ses réquisitions.

Elle avait requis six mois de prison sous bracelet électronique pour deux des trois prévenus, ceux qui sont connus de la justice et qui ont déjà été condamnés à des peines de prison. Et six mois avec sursis pour le dernier. Le parquet avait annoncé d'emblée ne pas demander une peine exemplaire.

De son côté l'avocat de la mairie, partie civile dans ce dossier a rappelé que "le maire condamnait ces faits de dégradations" pendant l'audience. Des dégâts estimés à 450 euros selon la mairie de Vesoul. Le dernier prévenu, ex intérimaire chez Stellantis a été relaxé.

"Le tribunal correctionnel de Vesoul a simplement appliqué la règle de droit et mon client a été relaxé", souligne Me Julien Glaive. "Malgré les commentaires qui ont pu être faits lors de cette journée de manifestation, mon client n'était pas impliqué dans ces faits", poursuit l'avocat. Son client qui s'est vu refuser un CDI à cause des faits qui lui sont reprochés. Relaxé, il espère désormais pouvoir rencontrer son ancien employeur pour travailler de nouveau sur le site de Stellantis à Vesoul.