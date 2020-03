Incendie de la Préfecture du Puy-en-Velay : prison ferme pour les quatre prévenus

D'un côté, il y a les photos projetées durant l'audience de ces bâtiments noircis par la fumée ; le Procureur de la République qui parle "d'affrontements", de scène de "chaos", d'une foule qu'il qualifie "d'asociale et d'haineuse"; la peur des salariés de la Préfecture, ils sont une trentaine ce jour-là dans les locaux ; ces policiers qui ont cru mourir, persuadés que les manifestants voulaient "griller du poulet".

En face ces quatre prévenus aux souvenirs flous, confus : "je ne sais pas", "je ne me souviens pas", "je n'ai pas vu". Un seul est un véritable gilet jaune convaincu. Les autres sont la par hasard, par curiosité. Tout juste concèdent-ils qu'ils "n'ont pas réfléchi", "je me suis emballé" dit l'un, "je me suis peut-être laissé entrainé" ajoute un autre. Ils reconnaissent leur participation à la manifestation, mais tente de minimiser leur implication dans les violences.

Ce jour-là, il y a eu jusqu'à 2 500 manifestants place du Breuil. Les quatre prevenus ont été identifiés par des témoins ou sur des photos, à cause d'une parka trop bleue ou de cheveux trop longs. Tous les quatre sont condamnés à de la prison ferme : de 2 ans de prison (dont une partie avec sursis, de 12 à 18 mois) à 3 ans fermes pour le principal suspect.

Des peines jugées sévères par les avocats de la défense qui reconnaissent malgré tout, comme Me Soulier, que "le tribunal est resté dans la limite du raisonnable". Car ce procès ne s'est pas transformé en procès-symbole du mouvement des gilets jaunes. Le tribunal a su faire la part des choses entre l'émoi médiatique et la réalité des délits reprochés selon Me Bonnet avocate des parties civiles "il faut saluer les magistrats qui ont su garder une sérénité, un recul vis-à-vis d'une éventuelle instrumentalisation qu'on aurait pu faire de ce procès".

Seul regret pour Me Gicquere-Sobieraj, avocate de la défense, c'est que les principaux casseurs ont peut-être échappé à la justice : "ça me laisse un petit gout d'inachevé ce procès, parce qu'on a quatre personnes qui sont là mais par rapport aux vidéos qu'on a vu (durant l'audience) où il y avait énormément de monde, des faits extrêmement violents, on voyait que ça tirait de tous les cotés, finalement toutes ces personnes-là on ne les voit pas aujourd’hui. C'est un petit peu dommage".

Toujours dans cette affaire, 3 mineurs doivent comparaitre le 8 avril prochain devant le tribunal pour enfants du Puy-en-Velay.