Après l'incendie meurtrier de la rue de la Boucherie, la police judiciaire de Limoges a procédé aux premières constatations. Un drone a survolé la zone sinistrée ce lundi. Le premier homme placé en garde-à-vue samedi a été mis hors de cause. Une deuxième personne est entendue par les enquêteurs.

Limoges, France

Pour l'instant, les enquêteurs ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des bâtiments sinistrés de la rue Boucherie. Ils sont trop instables et menacent de s'effondrer. Les enquêteurs de la police judiciaire ont donc survolé la zone à l'aide d'un drone ce lundi après-midi, afin de procéder aux premières constatations après l'incendie meurtrier du week-end. L'appareil a été mis à disposition par l'association des pompiers de l'urgence internationale.

à lire Incendie à Limoges : un homme en garde à vue

Le drone appartient aux pompiers de l'association des pompiers l'urgence internationale. © Radio France - Justine Dincher

Des images exploitées par la police judiciaire

Le drone a effectué un quart d'heure de survol au dessus des trois bâtiments incendiés samedi matin. Objectifs : vérifier la présence d'éventuelles autres victimes (le corps d'un homme a été retrouvé dans les décombres samedi) et trouver des éléments qui pourraient expliquer comment le feu a pris dans un squatt du centre historique de Limoges.

Sur les images, les enquêteurs ont surtout vu des cendres, des gravats et des poutres noircies au dernier étage du bâtiment. Le drone n'a pas pu aller à l'intérieur de l'immeuble qui menace toujours de s'effondrer. Ces vidéos et photos vont maintenant être analysées plus finement par la police judiciaire de Limoges, afin de faire avancer l'enquête qui a d'ailleurs connu un rebondissement dimanche soir.

Les images vont être exploitées par la police judiciaire de Limoges. © Radio France - Justine Dincher

Un homme relâché, une autre personne en garde-à-vue

Le premier homme placé en garde-à-vue samedi a finalement été mis hors de cause et relâché dimanche. Dimanche soir, une deuxième personne s'est présentée d'elle-même à la police. Cet homme d'une trentaine d'années a été placée en garde-à-vue. Il s'agirait d'une des deux personnes qui a été vue en train de s'échapper du squatt samedi, au petit matin. Son portable aurait d'ailleurs été utilisé pour prévenir les secours.

Samedi matin, trois bâtiments ont brûlé, 22 personnes ont du être relogées (dont 14 par la mairie) et deux commerces dévastés. La rue de la Boucherie reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

Trois jours après l'incendie, la rue boucherie reste fermée. © Radio France - Justine Dincher

► Une cellule de crise a été mise en place par la mairie de Limoges pour les habitants, propriétaires et commerçants : 05 55 45 49 00.