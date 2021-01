Incendie de la rue du Bourg à Dijon : la victime désormais identifiée

La personne qui a péri dans les flammes au 48-50 rue du Bourg, en centre ville de Dijon est un jeune homme de 26 ans. Presque une semaine après le drame, le corps a été identifié grâce à son ADN. On sait qu'il ne résidait pas dans cet immeuble. Sa présence n'est pour l'instant pas expliquée par la justice. L'enquête se poursuit. On ne sait pas encore si cet homme qui a déclenché le feu, et pour quelles raisons.

Le parquet de Dijon a décidé d’ouvrir une information judiciaire, détaillée en quatre points dans un communiqué :

destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie, due au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ;

homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;

blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;

blessures involontaires avec incapacité n’excédent pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.

Cet incendie a aussi fait une autre victime : une jeune femme de 25 ans gravement blessée, intoxiquée par les fumées, elle a été hospitalisée à Lyon.