PHOTOS - Incendie de Lablachère : 80 pompiers encore sur le terrain pour terminer l'extinction

Ardèche, France

Le dispositif de secours a pu être allégé ce mercredi à 14 heures. Il ne reste plus que 80 pompiers dans le secteur de Planzolles et Lablachère, où les flammes ont détruit 90 hectares de résineux depuis mardi. Dans la nuit, il y a eu jusqu'à 300 pompiers mobilisés sur place.

Eviter toute reprise de feu

Les 80 hommes sur le terrain prennent soin de parfaire l'extinction des lisières du feu. Il reste encore de nombreuses fumerolles.

"La végétation est très sèche et le vent qui risque de se relever cet après-midi pourrait réanimer les braises et faire repartir le feu avec une seule étincelle" précise le Lieutenant-Colonel Philippe Camelot, commandant des opérations de secours dans la nuit de mardi à mercredi.

L'un des véhicules des pompiers, calciné, qui a brûlé au début de l'incendie ce mardi à Lablachère © Radio France - Nicolas Joly

Le véhicule des pompiers totalement calciné après l'incendie à Lablachère, dans le sud de l'Ardèche © Radio France - Nicolas Joly

Noyer les lisières

C'est donc un travail long et fastidieux qui débute, il faut noyer les lisières avec beaucoup d'eau et aller gratter le couvert d'humus qui peut renfermer encore des braises. Il faut parfois racler la terre sur 5 à 10 centimètres d’épaisseur pour aller en profondeur et être certain de tout éteindre. Ces opérations devraient durer jusqu'en fin d’après midi ce mercredi.

les nombreuses fumerolles de l'incendie de Lablachére © Radio France - Nicolas Joly

Un travail ingrat mais nécessaire

Après, viendra sans doute le travail de bûcheronnage, en lien avec les sapeurs forestiers. "Il faudra couper les souches qui se consument encore et aller éteindre certains pins dans la zone brûlée" détaille le lieutenant colonel Camelot. Les 90 hectares sont éteints et maîtrisés mais il faut retourner éteindre la moindre fumerolle. Une opération harassante pour les hommes déjà fatigués.

"C'est un travail un peu ingrat, les troupes qui ont fait l'attaque du feu toute la nuit sont allées dormir ce matin. Là ils reviennent pour parfaire l’extinction. C'est plus laborieux, ça fait couler beaucoup de sueur, on sait qu'on peut compter sur eux mais faut les aider, les remotiver" conclut le lieutenant colonel qui sait que certains de ses hommes vont sans doute devoir rester sur place jusqu'à la nuit prochaine.