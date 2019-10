Incendie de Lubrizol à Rouen : environ 300 personnes mobilisées un mois après la catastrophe

Rouen, France

Un mois après l'incendie de Lubrizol, les habitants continuent de demander de la transparence. Ils se sont une nouvelle fois mobilisés ce samedi à Rouen. "Notre passé sent Lubrizol, notre avenir sent le cancer", ou encore "Avec Lubrizol, on meurt un peu, mais pas trop", pouvait-on lire sur des pancartes brandies par les participants, réunis à l'appel d'un "collectif unitaire", regroupant associations, syndicats et partis politiques.

L'Etat a annoncé qu'une "enquête de santé" allait être menée à partir du mois de mars auprès des habitants des 215 communes qui se sont retrouvées sous le nuage des fumées de l'incendie de l'usine.

Vendredi, Eric Schnur, le PDG de Lubrizol Corporation a indiqué qu'il espère redémarrer son usine "aussi rapidement que possible" mais ne reconstruira pas les lieux de stockage qui ont brûlé.