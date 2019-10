Incendie de Lubrizol : des riverains de l'usine envisagent de déménager

Rouen, France

Près d'un mois après l'incendie de Lubrizol, l'émotion fait place au questionnement chez les riverains situés près du site à Petit-Quevilly. Certains ne se trouvent plus en sécurité chez eux, dans leur propre maison et envisage de déménager. Ils ne veulent plus revivre ce 26 septembre 2019.

S'éloigner du site

Depuis deux ans, Cindy est locataire d'une petite maison, rue Jean-Baptiste Clément, à 300 mètres du site. "On ne se sent pas bien chez nous. À chaque fois que je reviens ici, je sens l'odeur aussitôt. Puis se dire qu'il n'y a pas qu'une seule usine comme cela dans le coin, ce n'est pas rassurant".

"Nous ne voulons pas revivre cette situation d'abandon" - Cindy, une habitante

Estimant par ailleurs avoir été délaissée par les autorités pendant l'incendie, elle visite avec son compagnon des maisons à la campagne afin de partir. "Nous ne voulons pas revivre cette situation d'abandon", indique-t-elle.

Non loin de là, dans une rue voisine, Jean-François Domanget. Cet habitant souhaiterait déménager mais un problème se pose : il est propriétaire. "On se sent pieds et poings liés par la situation économique qui nous est pas favorable. La maison serait dévaluée. Je vais attendre que le temps passe".

Certains habitants du quartier vont également déposer plainte prochainement. Ils estiment ne pas avoir eu suffisamment d'informations de la part des autorités.