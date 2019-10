Incendie de Lubrizol : le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre X

Un mois après la catastrophe de Lubrizol, le parquet de Paris annonce la fin de l'enquête préliminaire et l'ouverture d'une information judiciaire contre X. Les causes du gigantesque incendie ne sont toujours pas connues.

Rouen, France

Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre X après l'incendie de Lubrizol. Elle est confiée à trois magistrats instructeurs du pôle santé publique du tribunal de Paris. L'ouverture de cette information judiciaire fait suite à la clôture de l'enquête préliminaire. Le SRPJ de Rouen, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et la santé publique et l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ont remis leurs conclusions au procureur de la République de Paris ce mardi.

Pour le moment, rien n'a permis de déterminer les causes et le lieu de départ du gigantesque incendie. Et ce malgré l'audition d'une centaine de témoins et l'analyse de plus de 60 vidéos issues des caméras de surveillance aux alentours du site.

Les perquisitions réalisées dix jours après l'incendie dans les locaux de Lubrizol et Normandie Logistique ont permis la saisie de nombreux documents et de 140 giga de données informatiques. Enfin, les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle ont réalisé sur le lieu du sinistre des prélèvements des boues et résidus provoqués par la combustion des produits stockés. Pour le moment, rien ne permet de déterminer comment a débuté le feu et surtout d'où il est parti, un point qui oppose Lubrizol et Normandie Logistique qui se renvoient la responsabilité.

L'enquête va se poursuivre, dans le cadre de cette information judiciaire, pour de multiples chefs : destruction involontaire mais aussi blessures involontaires, mise en danger de la vie d'autrui, pollution et exploitation de sites industriels sans respect de la règlementation ou des normes de sécurité.

Selon le parquet de Paris, 545 plaintes ont déjà été déposées.