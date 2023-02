Incendie de Messanges : un club de surf lance une cagnotte en ligne

Après l'incendie de mercredi, qui a détruit un bâtiment de 200 m2 sur la plage de Messanges, dans les Landes, l'heure est à la solidarité. A l'intérieur de cette construction, se trouvait un snack mais aussi un bureau de sauvetage côtier, l'école de surf de la Dune et le club de surf Waiteuteu. Ce dernier, qui a tout perdu dans les flammes, lance un appel aux dons ce jeudi 23 février. Le sinistre intervient alors que le club comptait démarrer la saison dans moins d'un mois, à la mi-mars.

"C'est un choc, c'est une institution, cela fait plus de 30 ans que le surf-club existe" souligne Mickael Fernandez, le responsable sportif du club Waiteuteu. L'incendie a tout dévasté. "On avait tout notre matériel de surf, les combinaisons, les planches de surf et tout ça est partie en fumée" déclare Mickael Fernandez.

Le club est néanmoins décidé à reprendre ses activités le plutôt possible. Mais il faut pour cela du matériel. "Pour que tout ceci soit possible, nous faisons appel à notre réseau pour nous aider à maintenir notre club en vie et préserver les emplois de nos salariés" écrit le club sur la cagnotte lancée en ligne .

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer l'origine de cet incendie. Un homme a été placé en garde à vue. Il a été interpellé au petit matin mercredi sur les lieux alors qu'il prenait des photos du sinistre.