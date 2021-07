L'homme soupçonné d'avoir provoqué le violent incendie de Millas et Nefiach dimanche a été mis en examen mardi soir pour dégradations et blessures involontaires. Le parquet avait réclamé son placement en détention provisoire.

Incendie de Millas : le suspect mis en examen et laissé libre en attendant son procès

75 hectares de végétation ont brûlé dimanche soir sur les communes de Nefiach et Millas

L'homme soupçonné d'avoir provoqué le violent incendie de dimanche soir les communes de Nefiach et Millas a pu rentré chez lui mardi soir. Après deux jours de garde à vue, ce Perpignanais âgé d'une cinquantaine d'années a été mis en examen pour "dégradations et blessures résultant de la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité, le fait d'avoir involontairement mis le feu."

Le parquet de Perpignan avait demandé le placement en détention provisoire de l'individu mais le juge des libertés en a décidé autrement. Cet homme a été laissé libre sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Initialement le parquet souhaitait juger le suspect dès jeudi en comparution immédiatement mais vu l'ampleur des dégâts, des blessures et du nombre de victimes, l'enquête s'annonce longue. Le parquet précise que "les investigations vont se poursuivre afin d'entendre et identifier l'ensemble des victimes et de chiffrer le montant du préjudice qui devrait être très important."

Lors de sa garde à vue, le suspect a reconnu les faits. Il aurait volontairement allumé un feu en pleine nature avant que les flammes n'échappent à son contrôle. L'homme s'est ensuite présenté de lui-même aux gendarmes. Lors du feu, huit pompiers ont été blessés dont deux sérieusement. Les dégâts matériels sont aussi importants : une maison a été entièrement détruite à Millas, un hangar agricole a brûlé à Néfiach et 75 hectares de végétation sont partis en fumée.