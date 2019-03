Incendie de montagne dans les Fenouillèdes

Rabouillet, France

Un incendie s'est déclaré ce mercredi à la mi-journée dans un secteur très reculé de la commune de Rabouillet dans les Fenouillèdes. À 18 h, ce feu de forêt avait parcouru une quarantaine d'hectares autour du pic de Toulouse et de la croix de Marquixanes, deux sites situés à mi-chemin entre Rabouillet et la commune de Mosset, à plus de 1.300 mètres d'altitude.

Des pompiers commandos sur place

Les conditions d'intervention sont très compliquées pour les pompiers. Il n'y a pas de route, peu de chemins. On est en pleine forêt. C'est pour cette raison que deux Canadairs ont été appelés en renfort. Un commando de pompiers spécialisés a aussi dû être hélitreuillé avec une dizaine d'hommes qui travaillent sur le terrain avec des pelles et des râteaux pour tenter d'éteindre les flammes. Des camions de pompiers sont également sur place avec des tuyaux tirés sur plusieurs kilomètres. À 18 h, l'incendie n'était toujours pas maîtrisé.