Incendie de Nadaillac : le témoignage de l'agriculteur dont le tracteur a pris feu

Nadaillac, France

Il n'y a aucun doute sur l'origine de l'incendie de Nadaillac qui a emporté pas loin de 30 hectares de forêt et de champs ce jeudi 25 juillet. C'est une machine pour faire des ballots de foin qui a pris feu sur la route du retour des champs à cause de la chaleur. Face à la rapidité de progression des flammes, Jean-Claude le propriétaire du tracteur n'a rien pu faire.

"J'avais fini de faire les boules dans le champ, j'étais à 40 à l'heure et _j'ai vu que derrière le tracteur, le round baller, il y avait de la fumée qui sortait_, raconte Jean-Claude, désemparé. Je me suis arrêté bien sûr pour voir d'où ça venait et quand j'ai ouvert la porte pour sortir la boule de paille qui restait dedans, le round baller a pris feu. À mon avis, ce serait un roulement qui aurait chauffé et avec le déplacement d'air, ça a mis le feu à la poussière."

Je n'ai pas pu dételer assez rapidement et le tracteur a brûlé avec. Il n'y avait pas moyen d'arrêter." - Jean-Claude, l'agriculteur dont le tracteur a causé le sinistre.

En effet, il faisait autour de 41 degrés au moment où sa machine à pris feu, le record de température en Dordogne pour la journée du 25 juillet. Entre la chaleur et la sécheresse, tout est allé très vite : "J'ai eu le temps de remonter un peu plus haut pour essayer de dételer, poursuit Jean-Claude. Je n'ai pas pu dételer assez rapidement et le tracteur a brûlé avec. Il n'y avait pas moyen d'arrêter."

J'en suis pas encore remis. J'ai rien pu faire."

L'agriculteur a eu très peur : "C'est impressionnant, ça ne m'était jamais arrivé de voir ça. Il y avait des explosions terribles. Quand le réservoir de carburant a pris feu, je peux vous dire que les pneus ... ça a été ... J'en suis pas encore remis. J'ai pu rien faire." souffle-t-il, encore sous le choc quelques heures seulement après l'accident.

Jean-Claude n'est pas blessé. Il était encore sur place jeudi en fin de journée lorsque les pompiers ont réussi à fixer l'incendie. Les pompiers sont restés sur place au moins jusque dans la matinée ce vendredi, pour surveiller d'éventuelles reprises de feu.

Ce matin une dizaine de pompiers sont sur place pour surveiller et arroser quelques souches.