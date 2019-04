Incendie de Notre-Dame de Paris : émotion dans la Loire

Saint-Étienne, France

Gaël Perdriau, le maire de Saint-Etienne se dit "touché et ému au plus profond de lui-même face à cet événement de désolation. Désormais, nous attendons, avec espérance, le jour où les cloches de Notre-Dame de Paris sonneront de nouveau comme elles le firent tant de fois dans notre histoire, ce jour où elle rouvrira ses portes aux fidèles et aux amoureux de notre patrimoine".

Je suis touché et ému au plus profond de moi même face à cet événement de désolation.

C'est un terrible moment de tristesse et de stupeur pour tous les Français, croyants ou pas.

J'exprime, au nom de tous les Stéphanois, solidarité et soutien @Anne_Hidalgo@MichelAupetitpic.twitter.com/Ekk4HQktiV — Gaël Perdriau (@PerdriauGael) April 15, 2019

Émotion partagée également par l'adjoint au maire de Saint-Etienne en charge de l'éducation Samy Kéfi-Jérôme.

Les larmes me submergent devant #NotreDame en feu. Chrétiens, Parisiens, Français et Européens nous voyons sous nos yeux une part de notre âme se consumer. pic.twitter.com/4WFxuwxeNj — Samy Kefi-Jerome (@SamyKefiJerome) April 15, 2019

Le président du Département de la Loire Georges Ziegler parle de sa "stupeur" et de sa "grande émotion". D'une "catastrophe qui touche un véritable emblème de notre pays, un joyau architectural qui a marqué notre Histoire et la mémoire de chaque français, le cœur de Paris, l’un des symboles de la France et du patrimoine mondial". Georges Ziegler qui annonce que le Département de la Loire se mobilisera pour participer à la reconstruction de l’édifice. Et qu'il proposera de voter une aide exceptionnelle pour contribuer à "l’indispensable restauration de ce monument historique".

Le maire de Roche-la-Molière Eric Berlivet ne propose pas de subvention mais ouvre une cagnotte sur leetchi.com

Dès ce mardi, la fondation du patrimoine lance une collecte nationale pour la reconstruction de Notre-Dame. Si vous voulez souscrire, vous pouvez le faire à partir de midi, via le site fondation-patrimoine.org

Le député Generation-s de la Loire Régis Juanico laisse lui éclater sa colère à l'encontre du Président des Etats-Unis qui conseille à la France d'utiliser des canadairs. "Si Donal Trump pouvait faire preuve de décence et fermer sa grande gueule" écrit Regis Juanico sur twitter.

Si pour une fois, @realDonaldTrump pouvait faire preuve de décence... et fermer sa grande gueule.#NotreDamepic.twitter.com/oYiJNlbM5p — Régis JUANICO (@Juanico) April 15, 2019

Le président de la région Auvergne Rhône-Alpes Laurent Wauquiez dit sa "désolation en voyant partir en fumée ce symbole de nos racines chrétiennes, de la littérature de Victor Hugo. C'est toute une part de notre Histoire, de nous-mêmes, qui brûle ce soir". Laurent Wauquiez qui annule le meeting qu'il devait tenir ce mardi soir à Nîmes dans le Gard.

Désolation en voyant partir en fumée ce symbole de nos racines chrétiennes, de la littérature de Victor Hugo. C’est toute une part de notre Histoire, de nous-mêmes, qui brûle ce soir. https://t.co/RoI2WW1wBP — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) April 15, 2019

"C'est un symbole de la France, selon Mgr Crépy, évêque du Puy-en-Velay. C'est Paris et Paris sans Notre-Dame ce n'est plus tout à fait Paris. C'est un peu la première des cathédrales que tout le monde va voir, que tout le monde connait quand on va à Paris".

L’entraîneur adjoint de l'ASSE Ghislain Printant a une pensée pour les pompiers de Paris.

Dans la soirée de ce lundi, les pompiers de Saint-Étienne ont reçu une dizaine d'appels de Ligériens qui les houspillaient parce qu'ils n'allaient pas à Paris combattre l'incendie de Notre-Dame. Certains leur disaient même de prendre un hélicoptère et d'y aller.....