Incendie de Notre-Dame de Paris : émotion et tristesse dans les Landes

Département Landes, France

C'est un symbole d'une nation et même au delà qui a pris feu ce lundi soir. La cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes. L'emblématique flèche s'est effondrée en début de soirée. Un violent incendie à l'origine encore inconnue a commencé par dévorer la toiture du bâtiment en partie en travaux, en début de soirée, peu avant 19 heures.

Cathédrale millénaire, parmi les plus célèbres d'Occident, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et visitée chaque année par près de 14 millions de touristes et pèlerins. Le sentiment de perte est infini. Le bâtiment gothique aux impressionnantes gargouilles, a commencé à être construit au Moyen-Age, à la fin du XIIè siècle - en l'état actuel des connaissances, la date retenue pour le début des travaux est 1163 - pour s'étaler durant deux siècles jusqu'en 1345.

Ça me rend triste

Cet incendie destructeur touche tout le monde, bien au-delà de la communauté catholique. "C'est horrible, ça m'a beaucoup émue. C'est un monument historique et ça fait quelque chose. C'est émouvant, ça me rend triste. C'est monument tellement emblématique de la France que n'importe qui est touché. C'est notre histoire, _notre patrimoine à tous_" racontent ces Landais qui découvraient ce lundi soir, les vidéos, notamment celles de la flèche qui s'effondre.

La réaction de l'évêque de Dax

Pour les catholiques, l'incendie de Notre-Dame de Paris intervient à une période particulièrement symbolique, au deuxième jour de la Semaine sainte, qui précède la fête de Pâques.

L'évêque de Dax, Monseigneur Nicolas Souchu, parle d'effroi, de tristesse mais également d'espérance : "Tout ce que chacun a pu vivre dans cette cathédrale n'est pas brûlé. Ce n'est pas seulement la cathédrale du diocèse de Paris, beaucoup de croyants et non croyants viennent dans cette cathédrale. Il y a l'effondrement d'une partie de ce monument et _un jour, peut-être, la reconstruction_. Ça va demander beaucoup de persévérance et beaucoup d'espérance".

L'évêque rappelle que la Semaine sainte "célèbre la mort et la résurrection de Jésus". "C'est emblématique de tout ce que les chrétiens vont vivre durant toute cette semaine. On sera _tous unis au diocèse de Paris_."

#NotreDame de Paris

Alors que l’incendie dramatique ravage encore la cathédrale, les évêques de France expriment leur immense tristesse et assurent Mgr ⁦⁦@MichelAupetit⁩, archevêque de Paris, de leur proximité et de leurs prières pour son diocèse. https://t.co/5VH0RhJuDQ — Eglise Catholique (@Eglisecatho) April 15, 2019

"Un tel symbole mondial de Paris et du catholicisme"

Face à l'ampleur du désastre, Jean Mortier, le délégué Fondation du Patrimoine pour les Landes dit recevoir des messages de tristesse du monde entier.

Lui même parle d'une horreur : "C'est un bâtiment extraordinaire, magnifique d'un point de vue architectural et un symbole du catholicisme qui représente quand même les racines de la France. C'est un tel symbole mondial de Paris et du catholicisme".

Jean Mortier, d'origine parisienne, a vécu près de l'ouvrage : "Ma mère a appris à marcher dans le jardin de Notre-Dame, c'est un bâtiment qui fait partie de notre vie. Je pense que c'est la même chose pour tous les Français même si ils n'habitent pas à Paris".

La Fondation du patrimoine a annoncé lancer ce mardi une "collecte nationale" pour la reconstruction de ce joyau de l'architecture.