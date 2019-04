Incendie de Notre Dame de Paris : l'émotion en Provence

Paris, France

Après l'incendie qui a ravagé la Cathédrale Notre Dame de Paris, l'émotion est vive. Les réactions se multiplient notamment en Provence.

Georges Pontier, évêque de Marseille réagit sur France Bleu Provence : "Tout le monde est catastrophé par ce drame. C'est un lieu symbolique de notre patrimoine. Ça fait mal au cœur, c'est une part de nous-même qui est touché."

Monseigneur Dominique Ray, évèque du diocèse de Fréjus et Toulon : "Il a fallu des siècles pour construire Notre Dame telle qu'on a pu le voir aujourd'hui. Pour reconstruire, restaurer, ça va prendre des dizaines d'années."

Les 400 pompiers présents sur place ont réussi à maitriser l'incendie. Ils ne pouvaient pas utiliser de canadairs expliquent, Regis Bertrand, professeur d'histoire à l'Université Aix-Marseille : "Un canadair qui aurait lâché de l'eau sur Notre Dame c'est l'équivalent d'un bombardement. Hors il faut savoir que les cathédrales gothiques sont de véritables châteaux de cartes et qu'elles tiennent en équilibre grâce à un rapport de force entre les arcs boutants et les voûtes et qu'elles sont donc fragiles."

Je suis consterné par cette catastrophe qui touche #NotreDamedeParis . C’est une part immense du patrimoine chrétien et mondial qui disparaît. J’adresse tout mon soutien aux pompiers de Paris en espérant qu’ils puissent sauver l’essentiel de ce bâtiment symbolique. pic.twitter.com/DtlvKvsKdB — Jean-Claude GAUDIN (@jcgaudin) April 15, 2019