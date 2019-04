Incendie de Notre-Dame de Paris : le trésor à l'intérieur de la cathédrale est "sauvé"

Au lendemain du violent incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris lundi soir, les vitraux sont "encore débout", selon le responsable de la communication de la cathédrale. La couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont également été "sauvées".

Paris, France

Le trésor est "sauvé". C'est la déclaration du ministre de la Culture au lendemain du violent incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Sur BFM TV, le ministre de la Culture a également souligné l'efficacité de la stratégie "d'attaque" des pompiers, qui a permis de "préserver l'essentiel".

Le trésor de Notre-Dame est "sauvé", selon le ministre de la Culture pic.twitter.com/pJo6rDInPy — BFMTV (@BFMTV) April 16, 2019

La couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis "sauvées"

Certains trésors que renferme la cathédrale n'ont pas été détruits par les flammes et ont pu être "préservés", selon André Finot, responsable de la communication de la cathédrale Notre-Dame de Paris, contacté par franceinfo ce mardi matin.

C'est le cas de la couronne d'épines ainsi que la tunique de Saint-Louis. "Ces trésors-là sont sauvés" et ont été "accueillis par la maire de Paris au sein de l'Hôtel de Ville", a précisé André Finot.

La couronne d'épines "est un trésor que les gens viennent vénérer depuis plus de huit siècles à Notre-Dame, il fallait absolument le préserver", a souligné le porte-parole. Cette couronne est, selon la croyance des catholiques, celle que Jésus portait lors de sa crucifixion.

Les vitraux encore "debout", certains tableaux sauvés

"De ce que j'ai vu, les vitraux étaient encore debout", a-t-il poursuivi.

Même son de cloche de la part du le recteur et archiprêtre de Notre-Dame de Paris, Mgr Patrick Chauvet : "Les vitraux pour l’instant ils sont sur place, on verra, il y a peut-être une rose qui va bouger. Il faut réfléchir, il faut voir s’il y a une rosace qu’on va devoir être démontée pour qu’elle ne tombe pas."

Et d'ajouter : "On a quand même fait partir des tableaux, ce qu’on appelle les mays. (..) Certains tableaux ont pu être sauvés et sont à la mairie de Paris".

L'ensemble des œuvres d'art qui étaient dans la partie "trésor" de la cathédrale ont été sorties. et certains tableaux ont également pu être sauvés.

Toutes les œuvres d'art qui ont pu être sauvées ont été transférées à l’Hôtel de Ville de Paris avant d'aller au Louvre.

"On a sauvé les reliques les plus précieuses (...) pour l'instant les œuvres qui sont à l'intérieur on ne sait pas" affirme monseigneur Denis Jachiet, evêque auxiliaire de Paris pic.twitter.com/DsoM392z3N — franceinfo (@franceinfo) April 16, 2019

En revanche, trois reliques se trouvaient dans le coq en haut de la flèche qui s'est effondrée.

Selon la maire de Paris Anne Hidalgo, sortant de la cathédrale, citée par la journaliste du Monde Raphaëlle Bacqué : "Il y a un grand trou, au niveau du toit, à l’endroit où était la flèche, désormais en miette dans la nef. L’autel et sa croix sont préservés. C’est moins terrible que je le craignais".

Anne Hidalgo, sortant de la cathédrale « il y a un grand trou, au niveau du toit, à l’endroit où était la flèche, désormais en miette dans la nef. L’autel et sa croix sont préservés. C’est moins terrible que je le craignais » — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) April 15, 2019

D’après Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques « le trésor est sauvé. Demain, nous ferons l’inventaire des œuvres (peintures) des chapelles autour de la nef, qui peuvent avoir été abîmées par la fumée et l’eau. » — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) April 15, 2019