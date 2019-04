Incendie de Notre-Dame de Paris : "une tragédie nationale qui marquera durablement notre pays" d'après Guillaume Garot

Ce lundi soir, le député de la Mayenne Guillaume Garot était à Paris dans le cadre de son travail parlementaire. France Bleu Mayenne l'a joint alors qu'il se trouvait sur le parvis de l'hôtel de ville, témoin impuissant du violent incendie qui a détruit une partie de la cathédrale Notre-Dame ce lundi soir.

"C'est la désolation. Je me suis rendu sur place pour voir, partager ce moment douloureux avec les Français et les touristes qui étaient là rassemblés. Des milliers de gens sont sur les quais de Seine qui regardent sidérés et impuissants ce qui est une tragédie nationale. On a vu la flèche tombée. Les gens sont émus, certains pleurent, tout le monde est sous le choc. Cet événement marquera durablement notre pays c'est évident"